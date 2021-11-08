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понедельник, 08 ноября 2021 20:22

По Украине обещают дожди

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По Украине обещают дожди
По Украине обещают холодную и дождливую погоду / Reuters

Во вторник, 9 ноября, дожди ожидаются в южных и восточных областях, Сумской и Харьковской - мокрый снег.

Об этом сообщает "Укргидрометцентр".

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"9 ноября по Украине облачно с прояснениями. В южных и восточных областях умеренные дожди, ночью местами сильные дожди, в Карпатах, Сумской и Харьковской области небольшой дождь и мокрый снег, на остальной территории без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с", – говорится в сообщении.

Температура ночью +0-+5°, днем ​​+3-+8°, в южной части ночью +4°-+9°, днем ​​+6-+11°.

В Киеве и Киевской области 9 ноября без осадков. Температура ночью в столице +2-4°, днем ​​+5-+7°. По области ночью +0-+5°, днем ​​+3°-+8°.

10-11 ноября в Украине, по прогнозам, малооблачно, без осадков. Температура ночью -3--8°. В Карпатах 11 ноября и в восточных областях до 12° мороза. В южных областях и Закарпатье -1--6°. Днем +3°-+8°. 11 ноября в Закарпатье, Прикарпатье и юге Одесщины +7°-+12°.

Погода без осадков синоптики обещают в Украине также 12-13 ноября. Температура ночью от 3° тепла до 3° мороза. В восточных областях 12 ноября -5°. Днем +4°-+9°, в западных и южных областях до +12°.

В Карпатах снова выпал снег, а температура воздуха опустилась ниже нуля. Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост в Facebook.

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Дата
08
ноября

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