"По молоко сбегаю" - Укрзализныця насмешила личной перепиской на официальной странице

В понедельник, 18 января, Укрзализныця в официальном Telegram-канале ошибочно отправила личное сообщение.

В 14:25 все подписчики, вместо привычных сообщений о работе перевозчика, получили информацию о молоке.

Фото: скриншоты "Укринформа", размещенные в посте на Facebook-странице

"Поставила на фб пригородные. Следующую (новость. - Gazeta.ua) поставлю через час - по молоко сбегаю", - написала ошибочно SММ-ница Укрзализныци.

Вскоре сообщение спровоцировало флешмоб в Twitter в поддержку работницы. Среди украинских компаний, которые к нему подключились, - Укрпочта и Prozoro.

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После распространения в сети скринов ошибочного сообщения Укрзализныця отреагировала в Facebook.

"Ситуация под контролем. Молоко успели купить и выпить. Было вкусно. Есть для вас еще интересная информацию, но уже о скоростных поездах. Кстати, нам очень приятно, что вы внимательно следите за новостями Укрзализныци", - говорится в посте.

Молочная продукция в Украине находится на пике своей стоимости. Эксперты считают, что эта тенденция продлится минимум весь 1-й квартал 2021 года.