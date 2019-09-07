Пленные моряки вернулись домой: что нужно знать о каждом из них

Вся Украина поименно выучила экипажи катеров Бердянск, Никополь и буксира Яны Капу, которых при переходе из Одессы в Мариуполь захватили в плен россияне.

Россия удерживала украинских военных более девяти месяцев, за это время ни один из них не признал инкриминируемые им обвинения. 7 сентября 22 моряка и два офицера СБУ вернулись домой в рамках обмена пленным между Украиной и РФ. Об этом пишет Новое время.

В плену каждый украинец что-то потерял. Кто-то пропустил собственные дни рождения и дни рождения родных. Кто-то не успел поступить в вуз. Несколько курсантов не смогли вовремя получить дипломы и первое офицерское звание. Некоторые заплатил за свою устойчивость здоровьем.

Возвращение моряков домой говорит прежде всего об их преданности и верности присяге.

Буксир Яны Капу

Олег Мельничук

Олег Мельничук. Фото: Facebook

Старшина первой статьи ВМС Украины, капитан буксира Яны Капу. Родом из города Смела Черкасской области. Был призван на срочную военную службу, по окончании которой подписал контракт. В 2015—2017 годах обучался в Мореходном колледже технического флота Одесской морской академии.

В день захвата украинских военных кораблей близ Керченского пролива 24-летний Олег Мельничук командовал буксиром Яны Капу — именно его протаранил первым российский катер Дон. На первых заседаниях подконтрольного РФ суда в Симферополе молодой капитан потребовал переводчика, заявив, что будет говорить по-украински и не понимает русского, рассказывал его адвокат Эдем Семедляев.

"Ничего другого и не мог подумать про сына. Я знал, что он выдержит", — говорил впоследствии отец моряка Михаил Мельничук.

Владимир Лисовый

Владимир Лисовый. Фото: Скриншот

34-летний капитан третьего ранга ВМС Украины, командир воинской части, служил на буксире Яны Капу. В Одессе его ждали из плена жена и маленький сын — тот, по словам супруги моряка Елены Лисовой, все эти месяцы пытался писать отцу письма "в командировку".

На следующий день после захвата трех украинских кораблей в Керченском проливе ФСБ России обнародовала видео, на котором трое моряков — в том числе и Лисовый — дают показания. При этом видно, как Лесовой читает на камеру заранее подготовленный текст, в котором отмечает "провокационный характер" действий группы украинских кораблей в Керченском проливе. "Методы работы спецслужб РФ не являются секретом, — заявил в ответ на это видео командующий украинских ВМС адмирал Игорь Воронченко. — Все военные моряки ВМС с пониманием относятся к так называемым свидетельствам".

Уже спустя две недели после этой видеозаписи, когда группа адвокатов наконец-то получила доступ к украинцам, Владимир Лисовый вместе с 23 другими моряками назвал себя военнопленным.

Андрей Шевченко

Андрей Шевченко. Фото: REUTERS

Мичман буксира Яны Капу, 28 лет. Родом из села Широкое Одесской области, до ноября 2018-го жил в Одессе с супругой Анастасией и маленькой дочкой — сейчас ей около полутора лет. В апреле, когда украинским морякам в очередной раз продлевали арест, СМИ облетели фотографии Андрея Шевченко из зала московского "суда": прямо из-за решетки он показывал написанное от руки поздравление жене с днем ее рождения.

При этом первые месяцы плена письма от родных моряку в СИЗО не передавали, рассказывала супруга: "Он прожил Новый год и Рождество с мыслями, что я его не жду".

По словам Светланы, сестры Андрея Шевченко, профессию моряка он выбрал еще в юношестве. В 2011 году окончил Белгород-Днестровский рыбопромышленный техникум и тогда же подписал контракт с ВМС. С тех пор служил в украинском флоте.

Юрий Будзыло

Мичман буксира Яны Капу, родом из Одесской области. 46-летний Юрий Будзило один из самых опытных среди захваченных в плен украинских моряков — в Военно-морских силах он почти три десятилетия. Отец Юрия Будзыло также служил на флоте, моряком стал и один из его сыновей — вместе с ним недавний заложник Кремля вернулся в 2014 году из аннексированного Крыма. Будзыло служил на одном из кораблей, попавших тогда в блокаду на крымском озере Донузлав, однако не перешел на российскую сторону.

По словам родных украинского моряка, буксир Яны Капу Юрий Будзыло считал своим детищем — он досконально знал все техническое оснащение корабля, устанавливал на него оборудование. Несмотря на возраст, планировал выйти на пенсию лишь после окончания войны в Украине.

Михаил Власюк

Михаил Власюк (слева) в юности. Фото: ТК Прямой

Старший матрос буксира Яны Капу, 34-летний моторист-электрик. Родом из Каховского района Херсонской области. Изначально пришел в армию поваром, после прохождения срочной службы подписал контракт с ВМС Украины.

Служил в Крыму до аннексии полуострова и, по словам родных, тяжело переживал предательство офицеров и их переход на службу в РФ. "Большинство офицеров сдались России. И кричали, мол, становитесь на колени и переходите в российский флот. Они плюнули и ушли. Ни один матрос не встал на колени", — рассказывал отец моряка Борис Власюк.

А его сестра Светлана, сумевшая увидеться с братом в московском "суде" весной 2019 года, рассказывала о его настрое: "После Крыма […] — я думаю, он будет держаться до последнего. Он сказал: "Сколько нужно, столько я и буду ждать".

Владимир Варимез

Владимир Варимез. Фото: Facebook

Старший матрос, 27лет. 25 ноября 2018-го — связист буксира Яны Капу. Родом из Одесской области, окончил Измаильское высшее профучилище Киевской госакадемии водного транспорта. Считался одним из лучших радиотелеграфистов в украинском флоте и был приглашен для участия в переходе кораблей из Одессы в Мариуполь, хотя до этого служил на катере Смела.

Экипаж Смелы сумел вывести катер в Одессу из оккупированного россиянами Севастополя после захвата Крыма в 2014-м году. После этого Владимир Варимез продолжил службу в украинском флоте. Выполняя переход в Мариуполь в ноябре 2018-го, моряк планировал успеть на семейное торжество — в Измаиле его ждали на 50-летний юбилей отца. Однако вместо этого оказался в российском плену.

Еще на заседаниях подконтрольного РФ "суда" в Крыму Варимез потребовал переводчика на украинский язык (в чем ему отказали). Впоследствии адвокат моряка Анри Цискаришвили отмечал его чувство юмора и выдержку. "Несмотря на все происходящее, он умудряется сохранять позитивный настрой, много смеется, шутит. В сложившейся ситуации главным неудобством считает громкий храп сокамерника", — писал Цискаришвили еще в феврале 2019-го.

Виктор Беспальченко

Виктор Беспальченко и его невеста Татьяна. Фото: Facebook

Старший матрос буксира Яны Капу, 31 год, родом из Херсонской области. Вместе с еще одним захваченным моряком Сергеем Чулибой, механиком Яны Капу, служил до аннексии Крыма на катере Херсон. Как и другие украинские корабли, Херсон весной 2014-го оказался в блокаде российских сил на озере Донузлав.

Вопрос о том, сохранять ли присягу Украине, для Виктора Беспальченко тогда не стоял, рассказывают его родные. "Даже речи не могло быть. Он даже не хотел об этом слышать: мол, я даже не понимаю, как это можно — давать присягу Украине, родине, и оставаться там [в аннексированном Крыму]?", — делилась мама моряка Людмила Беспальченко.

В июне 2019 года, находясь в российском плену уже полгода, Беспальченко женился: украинский моряк и его невеста Татьяна сумели расписаться в московском СИЗО Лефортово. Сыграть настоящую свадьбу они условились после возвращения матроса в Украину.

Сергей Чулиба

Так Каховка - родной город Сергея Чулибы - поздравила пленного моряка с 30-летием. Фото: 0552.ua

Старшина, 30 лет, механик буксира Яны Капу. Родом из Каховки Херсонской области. Служил в Крыму на катере Херсон, который весной 2014 года оказался среди заблокированных Россией украинских кораблей на озере Донузлав. Однако после аннексии полуострова Чулиба отказался переходить на службу в российский флот.

Затем служил в ВМС Украины по контракту. Незадолго до того, как попасть в плен, обручился со своей невестой. На первых встречах со своими адвокатами беспокоился о техническом состоянии захваченного буксира Яны Капу, где он служил механиком.

Владимир Терещенко

Владимир Терещенко. Фото: REUTERS

Старший матрос буксира Яны Капу. Родом из Одесской области, 25 лет. До аннексии Крыма успел прослужить на полуострове год — подписал контракт с ВМС Украины после окончания школы, мечтая стать моряком. Затем вернулся на материковую Украину и заключил уже второй контракт.

В московском СИЗО Лефортово попал в камеру старого корпуса, где, по словам адвоката Анастасии Георгиевской, "в 21-м веке нет горячей воды и почти всегда промозгло". "Ни на что не жалуется", "по-военному скромный и мужественный", писала о нем за месяцы плена адвокат. "С помощью сокамерника Володя выбрил себе на затылке герб Украины и теперь шокирует этим персонал СИЗО […] Как всегда шутит и держится прекрасно. Кстати, что ребята отлично держатся, отмечают и следователи", — рассказывала Георгиевская в феврале 2018-го.

Несколько первых месяцев плена Терещенко практически не получал писем из Украины, как не приходили родным и его письма. На обороте первого из дошедших его матери и бабушке письма — семейный, по их словам, девиз: "Никогда не сдавайся".

Евгений Семидоцкий

Евгений Семидоцкий. Фото: Facebook

Матрос буксира Яны Капу, 20 лет. 27 сентября 2019 года Семидоцкому исполнится 21. Вырос в Луганской области: родился в Троицком, затем семья переехала в Сватово. Получил профессию автослесаря, однако заключил контракт на службу в ВМС Украины.

В двухместной камере российского СИЗО сидел с обвиняемым по другому уголовному делу. По словам адвокатов и родителей, Евгений Семидоцкий пытался обучить сокамерника украинскому языку. "Держится мужественно, все ребята держатся мужественно", — рассказывал отчим украинца Григорий Ноженко-Василевский, который ездил к нему на судебное заседание в Москву.

Малый бронированный артиллерийский катер Никополь

Богдан Небылица

Богдан Небелица. Фото: ТК Бриз

Старший лейтенант ВМС Украины, 25 лет, командир катера Никополь. Родом из Сумской области. Окончив 9 классов школы в родном селе Глазово, юноша поступил в Севастопольский военно-морской лицей, а затем там же — в Академию имени Нахимова. Однако доучиться в Севастополе Небылица не успел из-за агрессии РФ и аннексии Крыма.

Был среди курсантов-"нахимовцев", которые в 2014 году публично отказались присягнуть России. Часть студентов, включая Небылицу, пели гимн Украины в тот момент, когда на плацу академии спускали с флагштока украинский стяг и поднимали флаг российского флота. Офицерское звание Небылица получил уже как выпускник Института военно-морских сил Одесской морской академии.

Завершив обучение в 2016 году, был назначен командиром катера Прилуки, а затем и командиром Никополя. Осенью 2018, незадолго до захвата в плен россиянами, Небылица был отобран среди лучших молодых офицеров Украины, которые в 2019-м должны были возглавить экипажи военных катеров класса Island, переданных украинской стороне Соединенными Штатами.

"Оперативники ФСБ в течение всего времени пребывания Небылицы в плену пытаются оказывать на Богдана психологическое давление, склонить его к признанию вины и даче показаний. Безуспешно", — писал об украинце адвокат Николай Полозов.

Сергей Попов

Сергей Попов. Фото: KP.ru

Капитан-лейтенант ВМС Украины, 28 лет, служил на бронекатере Никополь. Родом из Донецкой области. В последние годы жил с семьей в Одессе — там его ждали жена и двое сыновей, двух и четырех лет.

Идти на флот решил еще старшеклассником. Поступил в Академию имени Нахимова в Севастополе, служил в Крыму. После аннексии полуострова не рассматривал возможность там остаться, рассказывала мама моряка Лилия Попова: "Он сказал, что я давал присягу народу Украины и как офицер должен с честью ее пронести и служить народу Украины". После 2014-го перевелся на службу в Одессу.

Адвокаты моряка особо отмечали чувство юмора Сергея Попова. "Сергей духом не пал, просил так и передать всем. Веселый и позитивный человек, шутит много. […] Несколько раз напоминал следователю, что он старше его по званию", — рассказывал защитник моряка Гаджи Алиев. В СИЗО оказался в камере с неработающим телевизором, однако сделал из подручных средств антенну и в беседах с адвокатом саркастически отзывался о российской пропаганде: "Целыми сутками из телевизора только про Украину и говорят, я столько сюжетов про Украину дома не видел!"

Андрей Опрыско

Андрей Опрыско. Фото: REUTERS

Старший матрос бронекатера Никополь,47 лет. Родом из Львовской области. Самый старший из взятых Россией в плен 24 моряков. В Украине его ждали из плена двое взрослых детей — 24-летняя дочь и 17-летний сын. А еще — 75-летняя мама Ольга Опрыско, которая в нескольких репортажах украинским СМИ признавала, что в юношестве именно она отговорила сына поступать в "мореходку".

Впервые в жизни Андрей Опрыско попал на флот лишь недавно: в 2016 году он заключил контракт на службу в ВМС Украины. 25 ноября 2018 года был матросом на катере Никополь и оказался в плену.

"Андрей чувствует себя хорошо, бодрый, не унывает, интересуется событиями дома и в мире. Охотно общается на любые темы. Настроен держаться до победы. Был рад известию о государственной награде [их присвоил всем 24 морякам Петр Порошенко]. Надеется вернуться на флотскую службу, пройти курсы переподготовки. Как человек с высшим образованием намерен получить офицерское звание", — писал об Андрее Опрыско в апреле его адвокат Маммет Мамбетов.

Владислав Костышин

Владислав Костышин (слева). Фото: Общественное

Курсант, старшина первой статьи, штурман артиллерийского катера Никополь, 24 года. Родом из Черкасской области. На Никополе Владислав Костышин проходил военную стажировку, как и еще один пленный Богдан Головаш. Оба молодых моряка были лучшими курсантами своего потока в Институте военно-морских сил Одесской морской академии, в феврале 2019-го готовились получить дипломы, звание лейтенантов и первые назначения на флот в статусе офицеров. Вместо этого погоны и кортики на церемонии выпуска за них получили родители.

Владислав Костышин начинал учебу в Академии имени Нахимова в Севастополе, однако из-за аннексии Крыма уехал с полуострова и продолжил обучение в Одессе. После захвата украинских кораблей Костышин вместе с адвокатами добился предоставления ему переводчика на украинский язык (еще в симферопольском "суде").

"Держится молодцом, как и подобает настоящему военнослужащему. Очень скромный в своих желаниях и потребностях. […] Моя с ним встреча началась с его вопросов о семье и последних событиях в Украине", — писал о моряке адвокат Олег Елисеев.

Вячеслав Зинченко

Вячеслав Зинченко. Фото: RFE

Старший матрос катера Никополь, 21 год. Один из самых молодых захваченных Россией моряков. "Если что-то решил — изменить невозможно. Однажды пришел и сказал мне: я буду моряком", — рассказывала Элеонора Новак, мама Вячеслава Зинченко

В 2019 году он планировал поступить в Одесскую морскую академию, чтобы получить высшее образование по специальности. Как рассказывал впоследствии адвокат Николай Полозов, именно невозможность поступить в вуз в срок из-за захвата в плен поначалу очень расстроила молодого моряка. Полозов также отмечал, что Зинченко "был удивлен, когда увидел [по ТВ в камере], что про него и его товарищей говорит пропаганда".

Андрей Драч

Андрей Драч. Фото: ТСН

Офицер контрразведки СБУ, родом из Винницкой области, 24 года. Во время захвата кораблей находился на борту артиллерийского катера Никополь. В СБУ впоследствии поясняли, что во время планового перехода в Мариуполь 25 ноября 2018 года несколько сотрудников спецслужбы, которые попали в плен вместе с моряками, обеспечивали "контрразведывательную защиту подразделений ВМС Украины".

Андрей Драч окончил военный лицей в Крыму, на момент аннексии полуострова был курсантом Академии Военно-морских сил имени Нахимова. Из-за оккупации Крыма завершил обучение в Институте военно-морских сил Одесской морской академии. Служил в Одессе, там же жил с женой. За девять месяцев плена Драч потерял отца: Леонид Драч перенес операцию на сердце незадолго до инцидента в Керченском проливе и не дождался сына.

Сергей Цыбизов

Сергей Цыбизов. Фото: Скриншот

Родом из Шепетовки (Хмельницкая область). Матрос катера Никополь, 22 года. В ВМС Украины служил по контракту, который подписал за полгода до плена — весной 2018-го. Никополь стал его третьим кораблем.

"Он патриот. Потому что у него, насколько я понимаю, был выбор: идти туда [в переход через Керченский пролив] или не идти. Я своего сына знаю очень хорошо", — отмечал отец моряка Андрей Цыбизов. А его мама Татьяна Кирилюк рассказывала, что в московском СИЗО сын не падал духом и занимался спортом.

Малый бронированный артиллерийский катер Бердянск

Роман Мокряк

Роман Мокряк. Фото: REUTERS

Старший лейтенант, командир артиллерийского бронекатера Бердянск, 33 года. Родом из Кировоградской области, сын моряка и ветерана АТО. Пять лет прослужил в Крыму в составе экипажа украинской подводной лодки Запорожье — вплоть до аннексии полуострова. В отличие от большинства коллег — моряков подлодки, Роман Мокряк отказался оставаться в российском флоте, хотя его уговаривал командир. "Говорил мне: Рома, оставайся, зачем оно тебе надо? Потом старпом ходил за мной с этим же вопросом. Я ответил: вы меня, конечно, извините, но я еду обратно", — рассказывал Мокряк журналу НВ в 2015 году.

Переехал в Одессу, где служил на ракетном катере ВМС Украины Прилуки ­— первое время, не имея жилья, даже жил на этом катере. В 2016-м стал командиром Бердянска. Во время перехода кораблей в Мариуполь 25 ноября 2018-го бронекатер получил наибольшие повреждения, а шесть из семи моряков на борту были ранены. После захвата моряков Мокряк потребовал от российской стороны освободить экипаж Бердянска и выдвигать обвинения лишь ему как капитану. Женат.

Денис Гриценко

Денис Гриценко. Фото: Телеканал ATR

Капитан второго ранга ВМС Украины, 35 лет. Родом из Николаева, военнослужащий в третьем поколении. Служил в Крыму до аннексии полуострова (был старшим помощником командира корабля Славутич), сохранил верность присяге. Из оккупированного Крыма переехал с семьей в Одессу.

25 ноября 2018-го года Денис Гриценко был командиром всей группы кораблей, захваченных в Керченском проливе. Находился на катере Бердянск, который наиболее пострадал от обстрела россиян: были ранены шестеро из семи человек, находившихся на борту. С борта Бердянска Гриценко многократно передавал сигнал бедствия и сообщал о раненых. "После пятого раза [сигнала бедствия] Россия снова открыла огонь и стреляла, добивала корабль, который уже остановил ход", — передавал рассказ Гриценко адвокатам Виктор Сорока, чей сын также находился на борту Бердянска.

"Он ни секунды не сомневался, что вся страна борется за свободу его самого и его товарищей, даже несмотря на тотальную изоляцию, в которой он оказался […] Никаким преступником себя не признает", — рассказал после своей первой встречи с Денисом Гриценко адвокат Николай Полозов, руководитель группы защиты украинских моряков.

Женат, отец восьмилетнего сына. В апреле 2019 года перед очередным судебным заседанием в РФ встретил украинских журналистов приветствием "Слава Украине!".

Юрий Безъязычный

Юрий Безъязычный. Фото: Facebook

Старший матрос артиллерийского катера Бердянск, 28 лет, родом из Черноморска Одесской области. Служил в ВМС третий год по контракту и одновременно учился в Одесском морском университете — на момент захвата в плен был студентом третьего курса.

По словам адвокатов, переживал о том, сможет ли продолжить учебу. "Попросил ему помочь с предоставлением академического отпуска из-за вынужденного пребывания в российской тюрьме", — рассказывал руководитель группы защиты украинцев Николай Полозов.

Отец Юрия Безъязычного, подполковник ВСУ и полный тезка сына, погиб более двух лет назад: после тяжелого ранения в АТО он так и не вышел из комы. В день атаки украинских кораблей в Керченском проливе родные Безъязычного-младшего были уверены, что потеряли и его. "Зная Россию, мы думали, что их уже нет", — рассказывала сестра украинского моряка Кристина Мацерат.

Андрей Артеменко

Андрей Артеменко. Фото: Facebook

Старший матрос катера Бердянск, 25 лет, родом из Новоукраинки Кировоградской области. Мечтал о море, закончил Одесское мореходное училище имени Маринеско. Затем пошел на контрактную службу в ВМС Украины. Служил в Крыму, однако был вынужден переехать в Одессу из-за агрессии РФ и аннексии полуострова. Подписал второй контракт и на момент захвата в плен был студентом-заочником Института военно-морских сил Одесской морской академии.

Во время обстрела катера Бердянск российскими пограничниками Андрей Артеменко получил тяжелые ранения — осколки попали в руку, тело, повредили глаза. Был прооперирован еще в Керчи. Просил адвокатов помочь ему оформить академотпуск в университете, беспокоясь о возможности завершить учебу.

Молодой моряк готовился к свадьбе — предложение своей девушке он сделал еще до того, как попал в плен.

Василий Сорока

Василий Сорока. Фото: Facebook

Старший лейтенант Службы безопасности Украины, сотрудник военной контрразведки, 28 лет. Родом из Одессы. Во время агрессивной атаки РФ в Керченском проливе находился на борту артиллерийского катера Бердянск и в результате обстрела получил тяжелое ранение левой руки — с разрывом нескольких сухожилий и нерва. Во время первых допросов в Крыму, по словам адвоката Сергея Бадамшина, Сорока отказался свидетельствовать против себя.

Лишь в феврале — спустя три месяца после захвата украинцев — Василия Сороку дополнительно обследовали и назначили операцию, которую провели в марте. В конце июня отец Сороки сообщал, что сын наконец-то может шевелить пальцами и чувствительность кисти возвращается. "Я ему в письме написал: сын, возвращайся скорее, твоя помощь очень нужна, так как ты можешь снова стрелять", — рассказал Виктор Сорока.

Богдан Головаш

Богдан Головаш. Фото: kremen.today

Старший матрос катера Бердянск, 23 года. Родом из Кременчуга. В 2013 году с отличием окончил военный лицей в родном городе. Мечтал стать моряком, поступил в Академию военно-морских сил имени Нахимова в Севастополе. Из-за аннексии Крыма продолжить обучение ему пришлось в Одессе — изменить присяге на верность Украине 18-летний Богдан Головаш отказался.

На момент атаки российских кораблей служил на бронекатере Бердянск и был курсантом Института военно-морских сил Одесской морской академии. До получения звания лейтенанта ему оставалось несколько месяцев — зимой 2019 года Головаш должен был защитить диплом, однако был взят в плен. Погоны лейтенанта и кортик на церемонии выпуска за него получили родители — как и семья курсанта Владислава Костышина, друга Богдана Головаша, штурмана катера Никополь.

Андрей Эйдер

Андрей Эйдер. Фото: Facebook

Матрос бронекатера Бердянск, родом из Одессы, 19 лет. Самый младший из плененных Россией моряков: на момент захвата украинских кораблей Эйдеру было 18 лет.

На флоте молодой моряк успел отслужить всего несколько месяцев. Лишь в июне 2018-го он окончил Одесский профессиональный лицей морского транспорта и подписал контракт. Бердянск стал его первым кораблем, а переход в Мариуполь — первым серьезным рейсом.

Во время инцидента в Керченском проливе россияне стреляли по экипажу катера Бердянск на поражение: ранения получил и Андрей Эйдер. Его прооперировали, однако на этом переживания для моряка и его семьи не завершились. Вскоре адвокаты сообщили о том, что в его крови обнаружены вирусы гепатита В и С. Лишь спустя несколько недель повторные анализы опровергли этот факт.

Адвокат Александра Маркова регулярно публиковала обращения Эйдера и фрагменты его выступлений в зале суда.

"Силу воли украинского моряка не сломить. После всех пережитых трудностей она только крепчает. Надеюсь, что здравомыслие восторжествует", — цитировала Маркова письменное заявление Эйдера в августе 2019-го.

25 ноября в прошлом году российские пограничники напали на корабли в нейтральных водах Черного моря после попытки украинцев пройти Керченский пролив. Захватили суда "Бердянск", "Никополь", "Яны Капу" и взяли в плен 24 моряков. Их допрвилы в московское СИЗО "Лефортово".