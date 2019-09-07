Пленные моряки вернулись домой: что нужно знать о каждом из них

Вся Украина поименно выучила экипажи катеров Бердянск, Никополь и буксира Яны Капу, которых при переходе из Одессы в Мариуполь захватили в плен россияне.
Россия удерживала украинских военных более девяти месяцев, за это время ни один из них не признал инкриминируемые им обвинения. 7 сентября 22 моряка и два офицера СБУ вернулись домой в рамках обмена пленным между Украиной и РФ. Об этом пишет Новое время.
В плену каждый украинец что-то потерял. Кто-то пропустил собственные дни рождения и дни рождения родных. Кто-то не успел поступить в вуз. Несколько курсантов не смогли вовремя получить дипломы и первое офицерское звание. Некоторые заплатил за свою устойчивость здоровьем.
Возвращение моряков домой говорит прежде всего об их преданности и верности присяге.
Буксир Яны Капу
Олег Мельничук
Старшина первой статьи ВМС Украины, капитан буксира Яны Капу. Родом из города Смела Черкасской области. Был призван на срочную военную службу, по окончании которой подписал контракт. В 2015—2017 годах обучался в Мореходном колледже технического флота Одесской морской академии.
В день захвата украинских военных кораблей близ Керченского пролива 24-летний Олег Мельничук командовал буксиром Яны Капу — именно его протаранил первым российский катер Дон. На первых заседаниях подконтрольного РФ суда в Симферополе молодой капитан потребовал переводчика, заявив, что будет говорить по-украински и не понимает русского, рассказывал его адвокат Эдем Семедляев.
"Ничего другого и не мог подумать про сына. Я знал, что он выдержит", — говорил впоследствии отец моряка Михаил Мельничук.
Владимир Лисовый
34-летний капитан третьего ранга ВМС Украины, командир воинской части, служил на буксире Яны Капу. В Одессе его ждали из плена жена и маленький сын — тот, по словам супруги моряка Елены Лисовой, все эти месяцы пытался писать отцу письма "в командировку".
На следующий день после захвата трех украинских кораблей в Керченском проливе ФСБ России обнародовала видео, на котором трое моряков — в том числе и Лисовый — дают показания. При этом видно, как Лесовой читает на камеру заранее подготовленный текст, в котором отмечает "провокационный характер" действий группы украинских кораблей в Керченском проливе. "Методы работы спецслужб РФ не являются секретом, — заявил в ответ на это видео командующий украинских ВМС адмирал Игорь Воронченко. — Все военные моряки ВМС с пониманием относятся к так называемым свидетельствам".
Уже спустя две недели после этой видеозаписи, когда группа адвокатов наконец-то получила доступ к украинцам, Владимир Лисовый вместе с 23 другими моряками назвал себя военнопленным.
Андрей Шевченко
Мичман буксира Яны Капу, 28 лет. Родом из села Широкое Одесской области, до ноября 2018-го жил в Одессе с супругой Анастасией и маленькой дочкой — сейчас ей около полутора лет. В апреле, когда украинским морякам в очередной раз продлевали арест, СМИ облетели фотографии Андрея Шевченко из зала московского "суда": прямо из-за решетки он показывал написанное от руки поздравление жене с днем ее рождения.
При этом первые месяцы плена письма от родных моряку в СИЗО не передавали, рассказывала супруга: "Он прожил Новый год и Рождество с мыслями, что я его не жду".
По словам Светланы, сестры Андрея Шевченко, профессию моряка он выбрал еще в юношестве. В 2011 году окончил Белгород-Днестровский рыбопромышленный техникум и тогда же подписал контракт с ВМС. С тех пор служил в украинском флоте.
Юрий Будзыло
Мичман буксира Яны Капу, родом из Одесской области. 46-летний Юрий Будзило один из самых опытных среди захваченных в плен украинских моряков — в Военно-морских силах он почти три десятилетия. Отец Юрия Будзыло также служил на флоте, моряком стал и один из его сыновей — вместе с ним недавний заложник Кремля вернулся в 2014 году из аннексированного Крыма. Будзыло служил на одном из кораблей, попавших тогда в блокаду на крымском озере Донузлав, однако не перешел на российскую сторону.
По словам родных украинского моряка, буксир Яны Капу Юрий Будзыло считал своим детищем — он досконально знал все техническое оснащение корабля, устанавливал на него оборудование. Несмотря на возраст, планировал выйти на пенсию лишь после окончания войны в Украине.
Михаил Власюк
Старший матрос буксира Яны Капу, 34-летний моторист-электрик. Родом из Каховского района Херсонской области. Изначально пришел в армию поваром, после прохождения срочной службы подписал контракт с ВМС Украины.
Служил в Крыму до аннексии полуострова и, по словам родных, тяжело переживал предательство офицеров и их переход на службу в РФ. "Большинство офицеров сдались России. И кричали, мол, становитесь на колени и переходите в российский флот. Они плюнули и ушли. Ни один матрос не встал на колени", — рассказывал отец моряка Борис Власюк.
А его сестра Светлана, сумевшая увидеться с братом в московском "суде" весной 2019 года, рассказывала о его настрое: "После Крыма […] — я думаю, он будет держаться до последнего. Он сказал: "Сколько нужно, столько я и буду ждать".
Владимир Варимез
Старший матрос, 27лет. 25 ноября 2018-го — связист буксира Яны Капу. Родом из Одесской области, окончил Измаильское высшее профучилище Киевской госакадемии водного транспорта. Считался одним из лучших радиотелеграфистов в украинском флоте и был приглашен для участия в переходе кораблей из Одессы в Мариуполь, хотя до этого служил на катере Смела.
Экипаж Смелы сумел вывести катер в Одессу из оккупированного россиянами Севастополя после захвата Крыма в 2014-м году. После этого Владимир Варимез продолжил службу в украинском флоте. Выполняя переход в Мариуполь в ноябре 2018-го, моряк планировал успеть на семейное торжество — в Измаиле его ждали на 50-летний юбилей отца. Однако вместо этого оказался в российском плену.
Еще на заседаниях подконтрольного РФ "суда" в Крыму Варимез потребовал переводчика на украинский язык (в чем ему отказали). Впоследствии адвокат моряка Анри Цискаришвили отмечал его чувство юмора и выдержку. "Несмотря на все происходящее, он умудряется сохранять позитивный настрой, много смеется, шутит. В сложившейся ситуации главным неудобством считает громкий храп сокамерника", — писал Цискаришвили еще в феврале 2019-го.
Виктор Беспальченко
Старший матрос буксира Яны Капу, 31 год, родом из Херсонской области. Вместе с еще одним захваченным моряком Сергеем Чулибой, механиком Яны Капу, служил до аннексии Крыма на катере Херсон. Как и другие украинские корабли, Херсон весной 2014-го оказался в блокаде российских сил на озере Донузлав.
Вопрос о том, сохранять ли присягу Украине, для Виктора Беспальченко тогда не стоял, рассказывают его родные. "Даже речи не могло быть. Он даже не хотел об этом слышать: мол, я даже не понимаю, как это можно — давать присягу Украине, родине, и оставаться там [в аннексированном Крыму]?", — делилась мама моряка Людмила Беспальченко.
В июне 2019 года, находясь в российском плену уже полгода, Беспальченко женился: украинский моряк и его невеста Татьяна сумели расписаться в московском СИЗО Лефортово. Сыграть настоящую свадьбу они условились после возвращения матроса в Украину.
Сергей Чулиба
Старшина, 30 лет, механик буксира Яны Капу. Родом из Каховки Херсонской области. Служил в Крыму на катере Херсон, который весной 2014 года оказался среди заблокированных Россией украинских кораблей на озере Донузлав. Однако после аннексии полуострова Чулиба отказался переходить на службу в российский флот.
Затем служил в ВМС Украины по контракту. Незадолго до того, как попасть в плен, обручился со своей невестой. На первых встречах со своими адвокатами беспокоился о техническом состоянии захваченного буксира Яны Капу, где он служил механиком.
Владимир Терещенко
Старший матрос буксира Яны Капу. Родом из Одесской области, 25 лет. До аннексии Крыма успел прослужить на полуострове год — подписал контракт с ВМС Украины после окончания школы, мечтая стать моряком. Затем вернулся на материковую Украину и заключил уже второй контракт.
В московском СИЗО Лефортово попал в камеру старого корпуса, где, по словам адвоката Анастасии Георгиевской, "в 21-м веке нет горячей воды и почти всегда промозгло". "Ни на что не жалуется", "по-военному скромный и мужественный", писала о нем за месяцы плена адвокат. "С помощью сокамерника Володя выбрил себе на затылке герб Украины и теперь шокирует этим персонал СИЗО […] Как всегда шутит и держится прекрасно. Кстати, что ребята отлично держатся, отмечают и следователи", — рассказывала Георгиевская в феврале 2018-го.
Несколько первых месяцев плена Терещенко практически не получал писем из Украины, как не приходили родным и его письма. На обороте первого из дошедших его матери и бабушке письма — семейный, по их словам, девиз: "Никогда не сдавайся".
Евгений Семидоцкий
Матрос буксира Яны Капу, 20 лет. 27 сентября 2019 года Семидоцкому исполнится 21. Вырос в Луганской области: родился в Троицком, затем семья переехала в Сватово. Получил профессию автослесаря, однако заключил контракт на службу в ВМС Украины.
В двухместной камере российского СИЗО сидел с обвиняемым по другому уголовному делу. По словам адвокатов и родителей, Евгений Семидоцкий пытался обучить сокамерника украинскому языку. "Держится мужественно, все ребята держатся мужественно", — рассказывал отчим украинца Григорий Ноженко-Василевский, который ездил к нему на судебное заседание в Москву.
Малый бронированный артиллерийский катер Никополь
Богдан Небылица
Старший лейтенант ВМС Украины, 25 лет, командир катера Никополь. Родом из Сумской области. Окончив 9 классов школы в родном селе Глазово, юноша поступил в Севастопольский военно-морской лицей, а затем там же — в Академию имени Нахимова. Однако доучиться в Севастополе Небылица не успел из-за агрессии РФ и аннексии Крыма.
Был среди курсантов-"нахимовцев", которые в 2014 году публично отказались присягнуть России. Часть студентов, включая Небылицу, пели гимн Украины в тот момент, когда на плацу академии спускали с флагштока украинский стяг и поднимали флаг российского флота. Офицерское звание Небылица получил уже как выпускник Института военно-морских сил Одесской морской академии.
Завершив обучение в 2016 году, был назначен командиром катера Прилуки, а затем и командиром Никополя. Осенью 2018, незадолго до захвата в плен россиянами, Небылица был отобран среди лучших молодых офицеров Украины, которые в 2019-м должны были возглавить экипажи военных катеров класса Island, переданных украинской стороне Соединенными Штатами.
"Оперативники ФСБ в течение всего времени пребывания Небылицы в плену пытаются оказывать на Богдана психологическое давление, склонить его к признанию вины и даче показаний. Безуспешно", — писал об украинце адвокат Николай Полозов.
Сергей Попов
Капитан-лейтенант ВМС Украины, 28 лет, служил на бронекатере Никополь. Родом из Донецкой области. В последние годы жил с семьей в Одессе — там его ждали жена и двое сыновей, двух и четырех лет.
Идти на флот решил еще старшеклассником. Поступил в Академию имени Нахимова в Севастополе, служил в Крыму. После аннексии полуострова не рассматривал возможность там остаться, рассказывала мама моряка Лилия Попова: "Он сказал, что я давал присягу народу Украины и как офицер должен с честью ее пронести и служить народу Украины". После 2014-го перевелся на службу в Одессу.
Адвокаты моряка особо отмечали чувство юмора Сергея Попова. "Сергей духом не пал, просил так и передать всем. Веселый и позитивный человек, шутит много. […] Несколько раз напоминал следователю, что он старше его по званию", — рассказывал защитник моряка Гаджи Алиев. В СИЗО оказался в камере с неработающим телевизором, однако сделал из подручных средств антенну и в беседах с адвокатом саркастически отзывался о российской пропаганде: "Целыми сутками из телевизора только про Украину и говорят, я столько сюжетов про Украину дома не видел!"
Андрей Опрыско
Старший матрос бронекатера Никополь,47 лет. Родом из Львовской области. Самый старший из взятых Россией в плен 24 моряков. В Украине его ждали из плена двое взрослых детей — 24-летняя дочь и 17-летний сын. А еще — 75-летняя мама Ольга Опрыско, которая в нескольких репортажах украинским СМИ признавала, что в юношестве именно она отговорила сына поступать в "мореходку".
Впервые в жизни Андрей Опрыско попал на флот лишь недавно: в 2016 году он заключил контракт на службу в ВМС Украины. 25 ноября 2018 года был матросом на катере Никополь и оказался в плену.
"Андрей чувствует себя хорошо, бодрый, не унывает, интересуется событиями дома и в мире. Охотно общается на любые темы. Настроен держаться до победы. Был рад известию о государственной награде [их присвоил всем 24 морякам Петр Порошенко]. Надеется вернуться на флотскую службу, пройти курсы переподготовки. Как человек с высшим образованием намерен получить офицерское звание", — писал об Андрее Опрыско в апреле его адвокат Маммет Мамбетов.
Владислав Костышин
Курсант, старшина первой статьи, штурман артиллерийского катера Никополь, 24 года. Родом из Черкасской области. На Никополе Владислав Костышин проходил военную стажировку, как и еще один пленный Богдан Головаш. Оба молодых моряка были лучшими курсантами своего потока в Институте военно-морских сил Одесской морской академии, в феврале 2019-го готовились получить дипломы, звание лейтенантов и первые назначения на флот в статусе офицеров. Вместо этого погоны и кортики на церемонии выпуска за них получили родители.
Владислав Костышин начинал учебу в Академии имени Нахимова в Севастополе, однако из-за аннексии Крыма уехал с полуострова и продолжил обучение в Одессе. После захвата украинских кораблей Костышин вместе с адвокатами добился предоставления ему переводчика на украинский язык (еще в симферопольском "суде").
"Держится молодцом, как и подобает настоящему военнослужащему. Очень скромный в своих желаниях и потребностях. […] Моя с ним встреча началась с его вопросов о семье и последних событиях в Украине", — писал о моряке адвокат Олег Елисеев.
Вячеслав Зинченко
Старший матрос катера Никополь, 21 год. Один из самых молодых захваченных Россией моряков. "Если что-то решил — изменить невозможно. Однажды пришел и сказал мне: я буду моряком", — рассказывала Элеонора Новак, мама Вячеслава Зинченко
В 2019 году он планировал поступить в Одесскую морскую академию, чтобы получить высшее образование по специальности. Как рассказывал впоследствии адвокат Николай Полозов, именно невозможность поступить в вуз в срок из-за захвата в плен поначалу очень расстроила молодого моряка. Полозов также отмечал, что Зинченко "был удивлен, когда увидел [по ТВ в камере], что про него и его товарищей говорит пропаганда".
Андрей Драч
Офицер контрразведки СБУ, родом из Винницкой области, 24 года. Во время захвата кораблей находился на борту артиллерийского катера Никополь. В СБУ впоследствии поясняли, что во время планового перехода в Мариуполь 25 ноября 2018 года несколько сотрудников спецслужбы, которые попали в плен вместе с моряками, обеспечивали "контрразведывательную защиту подразделений ВМС Украины".
Андрей Драч окончил военный лицей в Крыму, на момент аннексии полуострова был курсантом Академии Военно-морских сил имени Нахимова. Из-за оккупации Крыма завершил обучение в Институте военно-морских сил Одесской морской академии. Служил в Одессе, там же жил с женой. За девять месяцев плена Драч потерял отца: Леонид Драч перенес операцию на сердце незадолго до инцидента в Керченском проливе и не дождался сына.
Сергей Цыбизов
Родом из Шепетовки (Хмельницкая область). Матрос катера Никополь, 22 года. В ВМС Украины служил по контракту, который подписал за полгода до плена — весной 2018-го. Никополь стал его третьим кораблем.
"Он патриот. Потому что у него, насколько я понимаю, был выбор: идти туда [в переход через Керченский пролив] или не идти. Я своего сына знаю очень хорошо", — отмечал отец моряка Андрей Цыбизов. А его мама Татьяна Кирилюк рассказывала, что в московском СИЗО сын не падал духом и занимался спортом.
Малый бронированный артиллерийский катер Бердянск
Роман Мокряк
Старший лейтенант, командир артиллерийского бронекатера Бердянск, 33 года. Родом из Кировоградской области, сын моряка и ветерана АТО. Пять лет прослужил в Крыму в составе экипажа украинской подводной лодки Запорожье — вплоть до аннексии полуострова. В отличие от большинства коллег — моряков подлодки, Роман Мокряк отказался оставаться в российском флоте, хотя его уговаривал командир. "Говорил мне: Рома, оставайся, зачем оно тебе надо? Потом старпом ходил за мной с этим же вопросом. Я ответил: вы меня, конечно, извините, но я еду обратно", — рассказывал Мокряк журналу НВ в 2015 году.
Переехал в Одессу, где служил на ракетном катере ВМС Украины Прилуки — первое время, не имея жилья, даже жил на этом катере. В 2016-м стал командиром Бердянска. Во время перехода кораблей в Мариуполь 25 ноября 2018-го бронекатер получил наибольшие повреждения, а шесть из семи моряков на борту были ранены. После захвата моряков Мокряк потребовал от российской стороны освободить экипаж Бердянска и выдвигать обвинения лишь ему как капитану. Женат.
Денис Гриценко
Капитан второго ранга ВМС Украины, 35 лет. Родом из Николаева, военнослужащий в третьем поколении. Служил в Крыму до аннексии полуострова (был старшим помощником командира корабля Славутич), сохранил верность присяге. Из оккупированного Крыма переехал с семьей в Одессу.
25 ноября 2018-го года Денис Гриценко был командиром всей группы кораблей, захваченных в Керченском проливе. Находился на катере Бердянск, который наиболее пострадал от обстрела россиян: были ранены шестеро из семи человек, находившихся на борту. С борта Бердянска Гриценко многократно передавал сигнал бедствия и сообщал о раненых. "После пятого раза [сигнала бедствия] Россия снова открыла огонь и стреляла, добивала корабль, который уже остановил ход", — передавал рассказ Гриценко адвокатам Виктор Сорока, чей сын также находился на борту Бердянска.
"Он ни секунды не сомневался, что вся страна борется за свободу его самого и его товарищей, даже несмотря на тотальную изоляцию, в которой он оказался […] Никаким преступником себя не признает", — рассказал после своей первой встречи с Денисом Гриценко адвокат Николай Полозов, руководитель группы защиты украинских моряков.
Женат, отец восьмилетнего сына. В апреле 2019 года перед очередным судебным заседанием в РФ встретил украинских журналистов приветствием "Слава Украине!".
Юрий Безъязычный
Старший матрос артиллерийского катера Бердянск, 28 лет, родом из Черноморска Одесской области. Служил в ВМС третий год по контракту и одновременно учился в Одесском морском университете — на момент захвата в плен был студентом третьего курса.
По словам адвокатов, переживал о том, сможет ли продолжить учебу. "Попросил ему помочь с предоставлением академического отпуска из-за вынужденного пребывания в российской тюрьме", — рассказывал руководитель группы защиты украинцев Николай Полозов.
Отец Юрия Безъязычного, подполковник ВСУ и полный тезка сына, погиб более двух лет назад: после тяжелого ранения в АТО он так и не вышел из комы. В день атаки украинских кораблей в Керченском проливе родные Безъязычного-младшего были уверены, что потеряли и его. "Зная Россию, мы думали, что их уже нет", — рассказывала сестра украинского моряка Кристина Мацерат.
Андрей Артеменко
Старший матрос катера Бердянск, 25 лет, родом из Новоукраинки Кировоградской области. Мечтал о море, закончил Одесское мореходное училище имени Маринеско. Затем пошел на контрактную службу в ВМС Украины. Служил в Крыму, однако был вынужден переехать в Одессу из-за агрессии РФ и аннексии полуострова. Подписал второй контракт и на момент захвата в плен был студентом-заочником Института военно-морских сил Одесской морской академии.
Во время обстрела катера Бердянск российскими пограничниками Андрей Артеменко получил тяжелые ранения — осколки попали в руку, тело, повредили глаза. Был прооперирован еще в Керчи. Просил адвокатов помочь ему оформить академотпуск в университете, беспокоясь о возможности завершить учебу.
Молодой моряк готовился к свадьбе — предложение своей девушке он сделал еще до того, как попал в плен.
Василий Сорока
Старший лейтенант Службы безопасности Украины, сотрудник военной контрразведки, 28 лет. Родом из Одессы. Во время агрессивной атаки РФ в Керченском проливе находился на борту артиллерийского катера Бердянск и в результате обстрела получил тяжелое ранение левой руки — с разрывом нескольких сухожилий и нерва. Во время первых допросов в Крыму, по словам адвоката Сергея Бадамшина, Сорока отказался свидетельствовать против себя.
Лишь в феврале — спустя три месяца после захвата украинцев — Василия Сороку дополнительно обследовали и назначили операцию, которую провели в марте. В конце июня отец Сороки сообщал, что сын наконец-то может шевелить пальцами и чувствительность кисти возвращается. "Я ему в письме написал: сын, возвращайся скорее, твоя помощь очень нужна, так как ты можешь снова стрелять", — рассказал Виктор Сорока.
Богдан Головаш
Старший матрос катера Бердянск, 23 года. Родом из Кременчуга. В 2013 году с отличием окончил военный лицей в родном городе. Мечтал стать моряком, поступил в Академию военно-морских сил имени Нахимова в Севастополе. Из-за аннексии Крыма продолжить обучение ему пришлось в Одессе — изменить присяге на верность Украине 18-летний Богдан Головаш отказался.
На момент атаки российских кораблей служил на бронекатере Бердянск и был курсантом Института военно-морских сил Одесской морской академии. До получения звания лейтенанта ему оставалось несколько месяцев — зимой 2019 года Головаш должен был защитить диплом, однако был взят в плен. Погоны лейтенанта и кортик на церемонии выпуска за него получили родители — как и семья курсанта Владислава Костышина, друга Богдана Головаша, штурмана катера Никополь.
Андрей Эйдер
Матрос бронекатера Бердянск, родом из Одессы, 19 лет. Самый младший из плененных Россией моряков: на момент захвата украинских кораблей Эйдеру было 18 лет.
На флоте молодой моряк успел отслужить всего несколько месяцев. Лишь в июне 2018-го он окончил Одесский профессиональный лицей морского транспорта и подписал контракт. Бердянск стал его первым кораблем, а переход в Мариуполь — первым серьезным рейсом.
Во время инцидента в Керченском проливе россияне стреляли по экипажу катера Бердянск на поражение: ранения получил и Андрей Эйдер. Его прооперировали, однако на этом переживания для моряка и его семьи не завершились. Вскоре адвокаты сообщили о том, что в его крови обнаружены вирусы гепатита В и С. Лишь спустя несколько недель повторные анализы опровергли этот факт.
Адвокат Александра Маркова регулярно публиковала обращения Эйдера и фрагменты его выступлений в зале суда.
"Силу воли украинского моряка не сломить. После всех пережитых трудностей она только крепчает. Надеюсь, что здравомыслие восторжествует", — цитировала Маркова письменное заявление Эйдера в августе 2019-го.
25 ноября в прошлом году российские пограничники напали на корабли в нейтральных водах Черного моря после попытки украинцев пройти Керченский пролив. Захватили суда "Бердянск", "Никополь", "Яны Капу" и взяли в плен 24 моряков. Их допрвилы в московское СИЗО "Лефортово".
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