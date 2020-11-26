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четверг, 26 ноября 2020 22:45

"Питаться в ресторанах дешевле, чем дома" - украинка поделилась особенностями жизни в Канаде
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Юлия Демчук два года назад переехала в Ванкувер в Канаде. Женщина ведет блог, в котором рассказывает об особенностях жизни, культуре и традициях. На этот раз Юля раз повела, что ей не нравится в стране.

"Большинство сейчас подумает о высоких налогах или медицине. Но на самом деле здесь ужасные рестораны, а точнее кухня. В большинстве заведений просто невкусно. В меню очень часто нет ничего, кроме бургеров, тако, пиццы и fish & chips. Все всегда должно быть пожарено во фритюре, и желательно в кляре. И до сих пор так посолено, на всякий случай. Причем это особенность как очень дешевых заведений, так и дорогих ресторанов, где счет доходит до нескольких сотен долларов на двоих", - говорит Юлия.

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Местные спокойно заказывают бургеры или пиццу.

Юлия Демчук говорит, что Ванкувер схож со Львовом, но рестораны здесь подают невкусную еду
Фото: julia.demchuck
Юлия Демчук говорит, что Ванкувер схож со Львовом, но рестораны здесь подают невкусную еду
Юлия Демчук говорит, что Ванкувер схож со Львовом, но рестораны здесь подают невкусную еду
Юлия Демчук говорит, что Ванкувер схож со Львовом, но рестораны здесь подают невкусную еду
Юлия Демчук говорит, что Ванкувер схож со Львовом, но рестораны здесь подают невкусную еду

"Для меня поход в ресторан это испытание. За два года нашла здесь максимум четыре заведения, которые мне нравятся. Поэтому преимущественно Едим дома, то что я готовлю. Но поспешу всех разочаровать, потому что питаться домашним, дороже, чем ежедневно есть в заведениях питания", - говорит Юлия.

Также женщина замечает, что кроме еды, в Ванкувере ужасная погода. Часто подобная, как во Львове.

"Сезоны дождей осенью и зимой, серость вокруг и холод, который пробирает до костей. А еще рядом, как во Львове есть горы. До горнолыжных курортов ехать всего пару часов", - говорит Юлия.

Жилье в Канаде кажется пустым, поэтому мебель нужно подбирать самостоятельно. Большинство жилья здесь сдается через риэлторские агенства. Но здесь это нормально работает, а не как в Украине. Риелтор сам показывает квартиры, экономя таким образом время собственника, и эти услуги оплачивает не арендатор, а собственник.

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