"Питаться в ресторанах дешевле, чем дома" - украинка поделилась особенностями жизни в Канаде

Юлия Демчук два года назад переехала в Ванкувер в Канаде. Женщина ведет блог, в котором рассказывает об особенностях жизни, культуре и традициях. На этот раз Юля раз повела, что ей не нравится в стране.

"Большинство сейчас подумает о высоких налогах или медицине. Но на самом деле здесь ужасные рестораны, а точнее кухня. В большинстве заведений просто невкусно. В меню очень часто нет ничего, кроме бургеров, тако, пиццы и fish & chips. Все всегда должно быть пожарено во фритюре, и желательно в кляре. И до сих пор так посолено, на всякий случай. Причем это особенность как очень дешевых заведений, так и дорогих ресторанов, где счет доходит до нескольких сотен долларов на двоих", - говорит Юлия.

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Местные спокойно заказывают бургеры или пиццу.

Фото: julia.demchuck

"Для меня поход в ресторан это испытание. За два года нашла здесь максимум четыре заведения, которые мне нравятся. Поэтому преимущественно Едим дома, то что я готовлю. Но поспешу всех разочаровать, потому что питаться домашним, дороже, чем ежедневно есть в заведениях питания", - говорит Юлия.

Также женщина замечает, что кроме еды, в Ванкувере ужасная погода. Часто подобная, как во Львове.

"Сезоны дождей осенью и зимой, серость вокруг и холод, который пробирает до костей. А еще рядом, как во Львове есть горы. До горнолыжных курортов ехать всего пару часов", - говорит Юлия.

Жилье в Канаде кажется пустым, поэтому мебель нужно подбирать самостоятельно. Большинство жилья здесь сдается через риэлторские агенства. Но здесь это нормально работает, а не как в Украине. Риелтор сам показывает квартиры, экономя таким образом время собственника, и эти услуги оплачивает не арендатор, а собственник.