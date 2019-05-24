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четверг, 30 мая 2019 01:50

Писал на доске по диагонали, но все сидели тихо

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Писал на доске по диагонали, но все сидели тихо
Николай Макаровский - кандидат физико-математических наук, доцент. 23 года руководил городским клубом любителей фантастики, 12 лет - оргкомитетом фестиваля "Звездный мост". Фото: Виктор Фоменко

На семинар кафедры Ильи Лифшица специально приезжали ученые из Японии и Великобритании.

Об этом в интервью Gazeta.ua рассказал физик Николай Макаровский.

"В конце 1960-х Лифшиц мне читал курс статистической физики в университете. Лектор он был не очень: мог писать на доске по диагонали, стирал рукавом, часто исправлял. Уже через полчаса студенты отключались. Но сидели тихо: все-таки корифей. Как-то я стал свидетелем, как он во время перерыва между лекциями решил задачу, с которой несколько месяцев не могли справиться инженеры из турбинного завода", - вспомнил ученый.

"В другой раз, уже как сотрудник, я решил проконсультироваться. Без стука открываю дверь, а там Лифшиц с коллегой играют в шахматы. И рядом - коньяк и две рюмочки. А времена были особые: приняли партийное постановление и на работе были запрещены любые вольности. Я растерялся и извинился. А Лифшиц: "Коля, заходи". Сотрудник посмотрел из-под лба: "Он нас заложит". О том, что я вхожу в специальный комсомольский патруль знали все. Илья Михайлович ответил: "Нет, это Коля. Он не заложит. Доставай еще рюмочку", - добавил он.

Николай Макаровский родился и живет в Харькове. Кандидат физико-математических наук, доцент. Автор более 70 научных работ. 23 года руководил городским клубом любителей фантастики и 12 - оргкомитетом фестиваля "Звездный мост". В 2008-м фестиваль был признан лучшим конвентом Европы.

Полное интервью Николай Макаровского читайте в свежем номере журнала "Країна".

Автор: Виктор ФОМЕНКО
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