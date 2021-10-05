Пик эпидемии коронавируса в Украине еще впереди

Пик заболеваемости коронавирусом для Украины еще впереди. Украина находится внутри волны.
Увеличение количества больных ожидается на конец октября, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге в Офисе президента.
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"На конец октября прогнозируется заполненность мест в больницах на 50-55 тысяч. В целом по стране подготовлено 80 тысяч коек для больных коронавирусом", - сказал Данилов.
Добавил, что сегодня наша система здравоохранения подготовлена гораздо лучше, чем когда начался коронавирус.
В Украине ежесуточно регистрируют более 9 тыс. новых больных коронавирусом.
Больше всего инфицированных в Харьковской, Днепропетровской, Одесской, Донецкой и Запорожской областях. Кроме них, к красной зоне карантина приближаются Житомирщина, Луганщина и Львовщина.
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