"Пиар здесь не место" - Луценко ответил на упрек Зеленского

 
Ексклюзивы
1/5
Рыба из Чернобыльской зоны еще с 1990-х кормила наши рестораны - Анатолий Днестровский
Рыба из Чернобыльской зоны еще с 1990-х кормила наши рестораны - Анатолий Днестровский
Просмотров: 558
"Путин повысил ставки" - эксперт о российских паспортах для Донбасса
"Путин повысил ставки" - эксперт о российских паспортах для Донбасса
1 Просмотров: 378
Как работают волонтеры на 6-м году войны
Как работают волонтеры на 6-м году войны
Просмотров: 1809
Почему больше украинцев едут на ПМЖ в США, чем в Польшу
Почему больше украинцев едут на ПМЖ в США, чем в Польшу
Просмотров: 1071
Эти выборы о Зеленском - политтехнолог
Эти выборы о Зеленском - политтехнолог
1 Просмотров: 2457
Обмена пленными не будет, Кремлю еще нужны украинцы в российских тюрьмах
Обмена пленными не будет, Кремлю еще нужны украинцы в российских тюрьмах
Просмотров: 756
Работали на договорняках и не трогали "регионалов": назвали грехи Рады, которая уходит
Работали на договорняках и не трогали "регионалов": назвали грехи Рады, которая уходит
Просмотров: 1107
Одновременно невозможны украинские патриоты и памятники Ленину - как пикетировали Конституционный Суд
Одновременно невозможны украинские патриоты и памятники Ленину - как пикетировали Конституционный Суд
Просмотров: 792
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
Просмотров: 783
Украина может быть центром модернизационного движения в бывшем СССР
Украина может быть центром модернизационного движения в бывшем СССР
Просмотров: 684
Фото
Все фото
9
9
13
6
15
Делегация НАТО посетила Донбасс
Делегация НАТО посетила Донбасс
Медовая жизнь: показали фото сладкого фестиваля
Медовая жизнь: показали фото сладкого фестиваля
В поддержку политзаключенных Кремля во Львове высадили цветы
В поддержку политзаключенных Кремля во Львове высадили цветы
Во сколько обойдется эвакуация автомобиля
Во сколько обойдется эвакуация автомобиля
&quot;Высокая влажность - стрелки идут медленнее&quot; - как работают столетние часы городской ратуши (ФОТО)
"Высокая влажность - стрелки идут медленнее" - как работают столетние часы городской ратуши (ФОТО)
Видео
Все видео
Отпор реваншистам, вступление в ЕС и НАТО - Порошенко объяснил, за чем идет в Раду
Отпор реваншистам, вступление в ЕС и НАТО - Порошенко объяснил, за чем идет в Раду
Показали трейлер фильма ужасов "Оно-2"
Показали трейлер фильма ужасов "Оно-2"
В Житомире выявлена связь Зе-кандидата с Розенблатом и Гладковским
В Житомире выявлена связь Зе-кандидата с Розенблатом и Гладковским
Показали новый трейлер фильма о Стусе
Показали новый трейлер фильма о Стусе
Вооруженные "черные человечки" записали видеообращение для сепаратистов
Вооруженные "черные человечки" записали видеообращение для сепаратистов
Интервью
1/5
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
Просмотров: 783
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
2 Просмотров: 1944
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
Просмотров: 990
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Просмотров: 585
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
3 Просмотров: 2673
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
19 июля 2019
Просмотров: 414
Люди білбордів
"Українська стратегія Гройсмана" – фіксуєш і ще якийсь час провертаєш у свідомості зміст слогана на білборді. І усміхаєшся розкішному ...
суббота, 20 июля 2019 14:39

"Пиар здесь не место" - Луценко ответил на упрек Зеленского

  Комментировать
&quot;Пиар здесь не место&quot; - Луценко ответил на упрек Зеленского
Луценко рассказал о расследовании убийства Шеремета. Фото: zik.ua

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета у следствия есть "горячие версии".

Луценко отметил, что накануне он заслушал очередной ежеквартальный отчет начальника Нацполиции и начальника уголовного розыска по делу Шеремета. Об этом генпрокурор написал на своей странице в Facebook.

"Допрошены сотни людей. Проверены десятки тысяч. Привлечены иностранные специалисты. Есть горячие версии. Делается все возможное. Пиару здесь не место", - отметил Луценко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Кто убил Павла?": 3 года назад не стало журналиста Шеремета

Президент Владимир Зеленский пригласил к себе 23 июля Генерального прокурора, министра внутренних дел, председателя Национальной полиции и председателя СБУ. Хочет получить информацию о состоянии расследования по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Пиар здесь не место" - Луценко ответил на упрек Зеленского». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
20
июля

В кинотеатре погибли 10 зрителей

"Кто убил Павла?": 3 года назад не стало журналиста Шеремета

Злоупотребляла властью - уволили первую женщину, которая возглавляла правительство

В первом мультике показали прыгающую девочку

Космонавты собрали 25 киллограм лунного грунта

Самое читаемое
Женщина, которая потеряла всю семью в аварии, умерла
Женщина, которая потеряла всю семью в аварии, умерла Просмотров: 42174
Зеленский сделал первое заявление о будущем правительстве
Зеленский сделал первое заявление о будущем правительстве 3 Просмотров: 20011
Подвела погода: показали пляжи популярного украинского курорта
Подвела погода: показали пляжи популярного украинского курорта
5
 Просмотров: 18783
Перепутал столетия: мужчина 11 лет шокирует людей
Перепутал столетия: мужчина 11 лет шокирует людей
20
 Просмотров: 15534
Девочка забеременела от деда-насильника, пока мать работала за рубежом
Девочка забеременела от деда-насильника, пока мать работала за рубежом Просмотров: 15120
Общество
Россиян возмутило отношение к их языку в украинской пиццерии
Россиян возмутило отношение к их языку в украинской пиццерии 2 Просмотров: 7498
Делегация НАТО посетила Донбасс
Делегация НАТО посетила Донбасс
9
 Просмотров: 459
Будет жарко: синоптик дала прогноз на день выборов
Будет жарко: синоптик дала прогноз на день выборов Просмотров: 81
Украинцы рассказали, чего ждут от новой Рады
Украинцы рассказали, чего ждут от новой Рады Просмотров: 135
Рыба из Чернобыльской зоны еще с 1990-х кормила наши рестораны - Анатолий Днестровский
Рыба из Чернобыльской зоны еще с 1990-х кормила наши рестораны - Анатолий Днестровский
 Просмотров: 558
Больше всего комментируют
9
3 дня до выборов: социологи дают шансы пятерым партиям
6
У Зеленского хотят видеть Вакарчука в Раде
4
Парубий готов провести внеочередную сессию, но только по закону
3
Зеленский сделал первое заявление о будущем правительстве
2
Нашли колоссальные ресурсы нефти и газа в Украине
Голосов: 41771
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua