"Пиар здесь не место" - Луценко ответил на упрек Зеленского

Луценко рассказал о расследовании убийства Шеремета. Фото: zik.ua

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета у следствия есть "горячие версии".

Луценко отметил, что накануне он заслушал очередной ежеквартальный отчет начальника Нацполиции и начальника уголовного розыска по делу Шеремета. Об этом генпрокурор написал на своей странице в Facebook.

"Допрошены сотни людей. Проверены десятки тысяч. Привлечены иностранные специалисты. Есть горячие версии. Делается все возможное. Пиару здесь не место", - отметил Луценко.

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Президент Владимир Зеленский пригласил к себе 23 июля Генерального прокурора, министра внутренних дел, председателя Национальной полиции и председателя СБУ. Хочет получить информацию о состоянии расследования по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.