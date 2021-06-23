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среда, 23 июня 2021 00:31

Pfizer хватит не всем желающим украинцам

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Pfizer хватит не всем желающим украинцам
Вакцинация Pfizer: хватит не всем. Фото: Reuters

Вакцины Pfizer хватает только для половины рабочих коллективов, желающих сделать прививки. Речь идет о первом этапе вакинации.

"По распределению, вакцин хватает только на 50% записанных коллективов", - заявила гендиректор по развитию цифровых трансформаций МЗ Мария Карчевич в эфире 24 канала.

Она отметила, что к организованным коллективам будет выезжать мобильная бригада. Если же люди не привязаны к месту работы - могут вакцинироваться на пункте прививки.

Известно, что сейчас заявки на вакцинацию подали почти полторы тысячи коллективов.

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"Мы начинаем прививать в том порядке, в котором эти коллективы записывались", - пояснила Карчевич.

По ее словам, в случае отсутствия возможности ждать, при желании вакцинироваться, это можно сделать в открытых центрах вакцинации на выходных. В Минздраве анонсировали их работу в будние дни.

В Украине с начала кампании по вакцинации укололи 2 095 458 граждан. Из них получили первую дозу – 1 732 611 людей, завершили вакцинацию – 362 847 человек. За последние сутки в Украине выявили 296 новых больных коронавирусом. Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 2 230 142 украинца. Умерли 52 053 пациента, из них 21 – за последние сутки. Выздоровели 2 152 969 человек, за последние сутки – 829.

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