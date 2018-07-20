Petya-2: обнаружили новую кибератаку на госучреждения Украины

Вредоносное программное обеспечение распространяют старым, но действенным способом. Фото: telegraf.com.ua

Компания ESET, которая является одним из крупнейших в мире производителей антивирусного программного обеспечения, обнаружила новую вирусную кампанию, направленную на государственные учреждения Украины.

Кампания продолжается с 2015 года. Для поражения компьютерных сетей госучреждений используются троян Vermin и вирусы Sobaken и Quasar, - об этом пишет ZAXID.NET

Вредоносное программное обеспечение распространяют старым, но действенным способом - фишинговой рассылкой писем, поэтому специалисты просят пользователей быть внимательными и не переходить по незнакомыми ссылками.

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Quasar и Sobaken являются классическими программами для слежения и похищения файлов, но Vermin является одним из самых опасных троянов, который может мониторить все процессы пользователя, включать запись звука, получать доступ к веб-камеры, воровать пароли и считывать нажатия клавиш.

Кабмин предлагает создать резервное хранилище держинформации в случае кибератак. В Раде зарегистрировали соответствующий законопроект.