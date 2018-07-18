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среда, 18 июля 2018 11:56

Депутиты усиливают меры по защите от киберугроз

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Депутиты усиливают меры по защите от киберугроз
Кабмин предлагает создать резервное хранилище госинформации в случае кибератак. Фото: Tehnot

Кабмин предлагает создать резервное хранилище держинформации в случае кибератак.

В Раде зарегистрировали соответствующий законопроект, передает "УНН".

"С целью выполнения мероприятий по нейтрализации факторов, которые могут привести к реализации угроз кибербезопасности предусмотрено определить Государственную службу специальной связи и защиты информации Украины органом, ответственным за сохранение резервных копий информации и сведений государственных электронных информационных ресурсов, а также установление порядка передачи, хранения и доступа к этим копий", - говорится в пояснительной записке.

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Этим законопроектом будет предусматриваться возложении на Государственную службу специальной связи и защиты информации Украины обязанностей по сохранению резервных копий информации и сведений государственных электронных информационных ресурсов.

"Одновременно, с целью устранения разночтения в терминологии, уже используется в действующем законодательстве, в понятийный аппарат законопроекта вводится новый термин "государственные электронные информационные ресурсы", - говорят авторы документа.

Хакеры использовали технологию Microsoft Dynamic Data Exchange. Она позволяет одним приложениями Office загружать данные из других приложений Office. Специализированное структурное подразделение Государственного центра киберзащиты и противодействия киберугрозами CERT Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины опубликовал советы пользователям.

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