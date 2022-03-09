Первый русский пленник признался, что ехал на войну, а не на "учения"

Россиянам дали указание взять Харьков через три дня. Фото: Скрин с видео

Первый российский пленник признался, что их отправили в Украину на войну, а не на учения.

На захват Харькова кремлевские власти дали российским террористам три дня, сообщил пленник СБУ.

"Была команда захватить город, оккупировать все основные дороги, перекрыть выходы для гражданских и занять Харьков. Также было разрешение открывать огонь по мирному населению и всем жителям города", — сказал он.

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Однако воплотить путинскую прихоть не удалось — из целого взвода захватчиков выжил только офицер на видео и один из солдат. И только потому, что они сдались в плен.

"Теперь все поставленные перед врагами задачи изучают и документируют следователи и контрразведчики СБУ", - сообщили в Службе безопасности.

Под Харьковом украинские воины полностью уничтожили вражескую базу возле города Дергачи.