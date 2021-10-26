Первый город в Украине полностью остановил общественный транспорт

В Энергодаре будут работать спецмаршруты предприятий, которые будут развозить сотрудников. Фото: rbc.ua

С 25 октября в Энергодаре Запорожской области полностью приостановили работу общественного транспорта. Ограничения продлятся на период красной зоны в регионе.

Соответствующее решение приняла городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций из-за угрожающей ситуации с распространением Covid-19, сообщила пресс-служба горсовета Энергодара.

"На заседании приняли ряд решений по новым карантинным ограничениям. В частности, по пассажирским перевозкам автомобильным и железнодорожным транспортом на внутриобластных (междугородных и пригородных) маршрутах. С 25 октября и на весь период действия красного уровня эпидемической опасности пассажирские перевозки по городу также запрещены", - говорится в сообщении.

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Предприятиям Энергодара, использующим автобусы для развоза сотрудников, рекомендуется разработать графики и маршруты таким образом, чтобы минимизировать контакт работников с другими горожанами.

Также управлению коммунальной собственности совместно с перевозчиками поручили принять меры по вакцинации водителей маршруток.

Также решаю вопрос о возможности введения дополнительных ограничений после выхода из красной зоны и возобновления перевозок.

По состоянию на 25 октября в красной зоне находились еще шесть областей - Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Одесская, Сумская, Херсонская и Черниговская. Сегодня, 26 октября, красных регионов стало девять.