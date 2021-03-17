Первый человек в Украине уже получил обе дозы Covid-вакцины

16 марта еще 9 839 человек прививались против коронавируса. Фото: pixabay.com

Первый человек в Украине завершила вакцинацию против Covid-19, получив обе дозы индийского препарата Covishield.

С начала кампании вакцинации первую из двух прививок сделали 71 922 людям, сообщает Минздрав.

16 марта еще 9 839 человек привились против коронавирус, получив 1 дозу препарата из 2 необходимых. Больше всего прививок за сутки сделали в Киеве - 840. Также среди лидеров Херсонская - 700, Донецкая - 640 и Ивано-Франковска - 610 - области. Меньше всего за сутки прививали в Волынской - 130, Закарпатской - 160, Житомирской - 170 и Черкасской - 170 - областях.

За весь период кампании наибольшее количество привитых в Донецкой области-6 284 прививок, наименьшее - в Черниговской области - 1 441.

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24 февраля стартовала вакцинация от коронавируса препаратом Covishield. Срок годности вакцины, 500 тыс. доз которой получила Украина, истекает 23 июня 2021 года. Чтобы вся партия была использована вовремя, скорость вакцинации должна вырасти минимум вдвое.