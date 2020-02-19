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среда, 19 февраля 2020 10:33

Первых пассажиров отпустили с карантина на лайнере Diamond Princess

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Первых пассажиров отпустили с карантина на лайнере Diamond Princess
На круизном лайнере Diamond Princess с карантина отпустили первых полтысячи пассажиров. Фото: Jae C. Hong / AP

В Японии с круизного лайнера Diamond Princess снимают карантин, который установили из-за коронавируса. Первых полтысячи пассажиров в течение дня сегодня высадят на берег.

Об этом сообщает японская информационная корпорация NHK.

Пассажиры охваченного инфекцией коронавируса COVID-19 круизного лайнера Diamond Princess начинают сходить на берег. Японские официальные представители предполагают, что до конца дня в среду судно покинут 500 человек, прошедших 14-дневный карантинный срок.

Для выхода из карантина у пассажиров первой группы должны быть зафиксированы отрицательные результаты анализов на наличие нового коронавируса. У этих людей также не должно быть никаких симптомов.

Такие пассажиры теперь смогут вернуться к нормальной жизни, хотя представители отмечают, что с ними будут поддерживать телефонную связь в течение нескольких следующих дней с целью получения информации о состоянии здоровья.

Всех пассажиров, состояние здоровья которых будет отвечать таким требованиям, планируют высадить на сушу до конца пятницы.

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Однако тем, кто находился в одной каюте с инфицированными людьми, продолжат карантин на еще один 14-дневный срок.

Круизный лайнер Diamond Princess прибыл в японский порт Йокогама в начале этого месяца. На его борту находились 3711 человек. Из них 2666 - пассажиры, остальные 1045 - члены экипажа. Среди последних - 25 граждан Украины.

Круизный лайнер Diamond Princess с 3 февраля стоит на карантине вблизи порта Йокогамы в Японии.

17 февраля США двумя самолетами забрали из Японии более 300 своих граждан - пассажиров круизного лайнера Diamond Princess.

18 февраля сообщили, что коронавирусом заразились еще 88 человек. Среди них есть двое украинцев. Общее количество заболевших возросло до 542.

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Дата
19
февраля

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