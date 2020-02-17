Пассажиры лайнера Diamond Princess летят в США

В США летят более 300 пассажиров лайнера Diamond Princess. Фото: Интерфакс

США двумя самолетами забрали из Японии более 300 пассажиров круизного лайнера Diamond Princess.

Большинство пассажиров - американцы, сообщает CNN.

В аэропорт Ханэда в Токио пассажиров корабля привезли десятью автобусами. Перед тем обследовали на симптомы коронавируса.

После приземления их также осмотрят американские врачи. Только тем, у кого не было симптомов, позволили сесть на рейсы.

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Один из самолетов направляется на военно-воздушную базу Kelly Field в Техасе, а другой к авиабазе Travis в Калифорнии.

Напомним, круизный лайнер Diamond Princess находится на карантине вблизи порта Йокогамы в Японии от 3 февраля. Менее чем за неделю он превратился в очередной очаг возгорания нового коронавируса из Китая. Сейчас по меньшей мере 218 пассажиров лайнера инфицированы патогеном. Diamond Princess является собственностью британско-американской компании Carnival Corporation, он отправился в двухнедельный круиз 21 января. Отплыл из японского города Йокогама и останавливался в ряде портов Японии, Вьетнама, Тайваня и Гонконга. На борту судна находилось более 3711 человек. Из них 2666 - пассажиры, другие 1045 - члены экипажа. Среди последних - 25 граждан Украины. Грандиозная морская прогулка Diamond Princess должна была завершиться 3 февраля. Однако перед прибытием в порт Иокогамы судно встретила береговая охрана. У одного из пассажиров, который высадился ранее в Гонконге, обнаружили новый коронавирус из Китая.