Первая область может выйти из красной зоны

Луганская область может выйти из красной зоны карантина Фото: t.me/KyivCityOfficial

Первой из красной зоны карантина сможет выйти Луганская область.

Новые регионы в список самых жестких карантинных ограничений добавлять не будут, сообщил во время брифинга министр здравоохранения Виктор Ляшко.

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"В ближайшее время в красных зонах пока стабильно, тенденция на снижение заболеваемости. Не думаю, что уже будем добавлять красные" зоны", - сказал Ляшко.

Касательно Луганской области уточнил: область достигла индикаторов, предусматривающих выведение из красного уровня.

Киев и 18 областей остаются в красной зоне адаптивного карантина. В оранжевой зоне теперь Полтавская область, Харьковская область и Закарпатье. В желтой зоне - Черновицкая, Кировоградская и Тернопольская области.