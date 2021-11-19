Первая область может выйти из красной зоны

Первой из красной зоны карантина сможет выйти Луганская область.
Новые регионы в список самых жестких карантинных ограничений добавлять не будут, сообщил во время брифинга министр здравоохранения Виктор Ляшко.
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"В ближайшее время в красных зонах пока стабильно, тенденция на снижение заболеваемости. Не думаю, что уже будем добавлять красные" зоны", - сказал Ляшко.
Касательно Луганской области уточнил: область достигла индикаторов, предусматривающих выведение из красного уровня.
Киев и 18 областей остаются в красной зоне адаптивного карантина.
В оранжевой зоне теперь Полтавская область, Харьковская область и Закарпатье.
В желтой зоне - Черновицкая, Кировоградская и Тернопольская области.
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