Первая леди просит сказать "нет" насилию

25 ноября по 10 декабря проходит всемирная акция "16 дней против насилия". Фото: facebook.com/olenazelenska.official

Первая леди Елена Зеленская призвала украинцев к нулевой толерантности к насилию.

Об этом она заявила в видеообращении в день старта всемирной акции "16 дней против насилия".

"Сегодня стартует всемирная акция "16 дней против насилия". Ее цель - привлечь внимание общества к проблеме, которая часто замалчивается, толеруеться. У насилия много масок. Но будем честными с собой. Ограничение свободы выбора не является проявлением заботы, психологическое давление - формой воспитания или стремлением закалить характер, а избиение - доказательством любви", - отметила она.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пострадавшим от домашнего насилия помогают на левом берегу Киева

Она обратилась с призывом ко всем: "Не воспринимайте домашнее насилие как норму, не замалчивайте, не отворачивайтесь от тех, кому нужна помощь".

"Норма - это нулевая толерантность к насилию, и это под силу каждому", - уверяет первая леди.

Ежегодно с 25 ноября по 10 декабря проходит всемирная акция "16 дней против насилия". По инициативе ООН 25 ноября отмечается Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин.