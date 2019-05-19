Перевозчик British Airways прекратит полеты в Киев

British Airways перестанет летать в Киев. Фото: Фокус

Национальный авиаперевозчик Великобритании, авиакомпания British Airways объявила о прекращении рейсов из Лондона в Киев.

Полеты по этиму направлению "больше не являются коммерчески целесообразными". С 3 октября авиакомпания прекратит выполнять перелеты в и из Киева в столицу Британии, сообщает пресс-служба компании.

В будущем, отметили в авиакомпании, там планируют работать с другими перевозчиками, чтобы перебронировать билеты пассажиров, у которых уже есть подтвержденное бронирование на рейсы по направлению Лондон - Киев после 3 октября.

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Ранее, авиаперевозчик Yanair отменил выполнения рейсов со Львова в Барселону (Испания).