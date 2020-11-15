Переселение армян, всеукраинский диктант и "летающий" коронавирус в небе Сеула - самые яркие фото за неделю

Уходящая неделя была богатая на события в Украине и мире. Gazeta.ua предлагает подборку самых интересных фото за последние 7 дней.
СОБЫТИЯ В УКРАИНЕ
В Киеве люди пишут ежегодный диктант по украинскому языку. Традиционно радиодиктант национального единства проходит в День письменности, который отмечают 9 ноября. Участие в нем принимают все желающие.
Демонстранты протестуют против введения карантина выходного дня, Винница, 11 ноября. Соответствующее распоряжение приняло Правительство, чтобы уменьшить темпы распространения коронавируса. Ограничения рекомендовали ввести по всей Украине с 14 по 30 ноября.
Использованные контейнеры для аккумуляторов отправляют для переработки на завод в Румынию, Киев, 12 ноября. Это самая крупная партия отработанных батарей в истории Украины. Их транспортировку устроила общественная организация.
Презентация выставки "Пинзель. Тактильная экспозиция" для незрячих и людей с нарушениями зрения в музее Ивана Георгия Пинзеля, во Львове, 12 ноября. Это продолжение проекта Pinsel.AR - переосмысление и популяризация наследия Пинзеля с помощью инструментов дополненной реальности. Пинзель – скульптор, работавший в стиле барокко, в течение 50-х годов XVIII века создал на землях нынешней Западной Украины удивительные храмовые скульптуры. Собранные, взятые или спасены преимущественно из заброшенных архитектурных сред, эти скульптуры стали рефлексивным наследием современности.
СОБЫТИЯ В МИРЕ
Работник покрывает статую Будды, чтобы предотвратить повреждение вулканическим пеплом в храме Боробудур, поскольку гора Мерапи проявляла новые признаки активности, 12 ноября, Магеланг, Центральная Ява, Индонезия. Реликвия находится в храме девятого века, который является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО.
Местные жители поселения Родригес, провинция Ризал, Филиппины, 12 ноября ждут спасения на крыше, так как после Тайфуна Вамко наводнения продолжают затапливать местность. Непогода вызвала разрушения в районах, которые все еще не восстановились после Супер Тайфуна Гон. В четверг власти провели несколько спасательных операций. Полеты и массовый транзит в Маниле были приостановлены, а также работа в государственных учреждениях.
Работник транспортирует экологически безопасные пеллеты из выжатой древесины, изготовленные из отходов оливкового масла, на заводе в городе Абасан аль-Кабира, 12 ноября, палестинские территории, Хан Юнис. Инженеры перерабатывают отработанные маслины в легковоспламеняющееся и экологически чистое топливо, которое может использоваться как источник энергии для отопления домов зимой.
Работники готовят 75-футовую норвежскую ель к транспортировке в Нью-Йорк. Ее подарил магазин Daddy Al's General Store12 ноября в Онеонте, штат Нью-Йорк.
Мужчина складирует свое имущество в грузовик. Страх перед преследованием заставляет его покинуть родину 12 ноября в Кельбаджар, Нагорный Карабах. Этнические армяне, проживающие в районе Кельбаджар на спорной территории Нагорного Карабаха, попрощались со своими домами после того, как Армения передала эту землю Азербайджану по мирному договору, заключенному между двумя странами 9 ноября 2020 года
Гигантский портрет размером 18,4 х 36,8 м. сфотографировали из здания "Зенит", 13 ноября, Сидней, Австралия. Команда из 11 художников работала две недели, чтобы вручную создать 18-этажный рисунок на доме с видом на Сиднейский королевский крест. Это крупнейшей портрет в Южном полушарии, его открыли в субботу, 14 ноября.
Вид с поля на фермера, который кормит более 6 тыс. гусей на ферме 12 ноября в округе Сихонг, провинция Цзянсу, Китай.
Беспилотные летательные аппараты над Олимпийским парком образуют форму коронавируса, Сеул, Южная Корея, 13 ноября. Так проявляют поддержку стране по сдерживанию распространения коронавируса. Новые случаи Covid-19 в стране выросли почти до 200 в пятницу. Это самый высокий показатель за последние 70 дней. Эпизодические случаи инфицирования фиксировали по всей стране, это заставило органы здравоохранения рассмотреть возможность усиления социальной дистанцирование.
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