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воскресенье, 15 ноября 2020 15:09

Переселение армян, всеукраинский диктант и "летающий" коронавирус в небе Сеула - самые яркие фото за неделю
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Уходящая неделя была богатая на события в Украине и мире. Gazeta.ua предлагает подборку самых интересных фото за последние 7 дней.

СОБЫТИЯ В УКРАИНЕ

В Киеве люди пишут ежегодный диктант по украинскому языку. Традиционно радиодиктант национального единства проходит в День письменности, который отмечают 9 ноября. Участие в нем принимают все желающие.

Автор: Gettyimages
 

Демонстранты протестуют против введения карантина выходного дня, Винница, 11 ноября. Соответствующее распоряжение приняло Правительство, чтобы уменьшить темпы распространения коронавируса. Ограничения рекомендовали ввести по всей Украине с 14 по 30 ноября.

Автор: Gettyimages
 

Использованные контейнеры для аккумуляторов отправляют для переработки на завод в Румынию, Киев, 12 ноября. Это самая крупная партия отработанных батарей в истории Украины. Их транспортировку устроила общественная организация.

Автор: Gettyimages
 

Презентация выставки "Пинзель. Тактильная экспозиция" для незрячих и людей с нарушениями зрения в музее Ивана Георгия Пинзеля, во Львове, 12 ноября. Это продолжение проекта Pinsel.AR - переосмысление и популяризация наследия Пинзеля с помощью инструментов дополненной реальности. Пинзель – скульптор, работавший в стиле барокко, в течение 50-х годов XVIII века создал на землях нынешней Западной Украины удивительные храмовые скульптуры. Собранные, взятые или спасены преимущественно из заброшенных архитектурных сред, эти скульптуры стали рефлексивным наследием современности.

Автор: Gettyimages
 

СОБЫТИЯ В МИРЕ

Работник покрывает статую Будды, чтобы предотвратить повреждение вулканическим пеплом в храме Боробудур, поскольку гора Мерапи проявляла новые признаки активности, 12 ноября, Магеланг, Центральная Ява, Индонезия. Реликвия находится в храме девятого века, который является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО.

Автор: Gettyimages
 

Местные жители поселения Родригес, провинция Ризал, Филиппины, 12 ноября ждут спасения на крыше, так как после Тайфуна Вамко наводнения продолжают затапливать местность. Непогода вызвала разрушения в районах, которые все еще не восстановились после Супер Тайфуна Гон. В четверг власти провели несколько спасательных операций. Полеты и массовый транзит в Маниле были приостановлены, а также работа в государственных учреждениях.

Автор: Gettyimages
 

Работник транспортирует экологически безопасные пеллеты из выжатой древесины, изготовленные из отходов оливкового масла, на заводе в городе Абасан аль-Кабира, 12 ноября, палестинские территории, Хан Юнис. Инженеры перерабатывают отработанные маслины в легковоспламеняющееся и экологически чистое топливо, которое может использоваться как источник энергии для отопления домов зимой.

Автор: Gettyimages
 

Работники готовят 75-футовую норвежскую ель к транспортировке в Нью-Йорк. Ее подарил магазин Daddy Al's General Store12 ноября в Онеонте, штат Нью-Йорк.

Автор: Gettyimages
 

Мужчина складирует свое имущество в грузовик. Страх перед преследованием заставляет его покинуть родину 12 ноября в Кельбаджар, Нагорный Карабах. Этнические армяне, проживающие в районе Кельбаджар на спорной территории Нагорного Карабаха, попрощались со своими домами после того, как Армения передала эту землю Азербайджану по мирному договору, заключенному между двумя странами 9 ноября 2020 года

Автор: Gettyimages
 

Гигантский портрет размером 18,4 х 36,8 м. сфотографировали из здания "Зенит", 13 ноября, Сидней, Австралия. Команда из 11 художников работала две недели, чтобы вручную создать 18-этажный рисунок на доме с видом на Сиднейский королевский крест. Это крупнейшей портрет в Южном полушарии, его открыли в субботу, 14 ноября.

Автор: Gettyimages
 

Вид с поля на фермера, который кормит более 6 тыс. гусей на ферме 12 ноября в округе Сихонг, провинция Цзянсу, Китай.

Автор: Gettyimages
 

Беспилотные летательные аппараты над Олимпийским парком образуют форму коронавируса, Сеул, Южная Корея, 13 ноября. Так проявляют поддержку стране по сдерживанию распространения коронавируса. Новые случаи Covid-19 в стране выросли почти до 200 в пятницу. Это самый высокий показатель за последние 70 дней. Эпизодические случаи инфицирования фиксировали по всей стране, это заставило органы здравоохранения рассмотреть возможность усиления социальной дистанцирование.

Автор: Gettyimages
 
Автор: Василина Кузнецова
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