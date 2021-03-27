Перекрестился и украл из церкви 451 гривню на Закарпатье разыскали вора

Разыскали вора, который похитил деньги для пожертвований из церкви Успения Пресвятой Девы в городе Свалява на Закарпатье. Скриншот с видео

Разыскали вора, который похитил деньги для пожертвований из церкви Успения Пресвятой Девы в городе Свалява на Закарпатье.

Об этом сообщили в Нацполиции Закарпатской области.

"Полицейские по факту кражи начали проверку и выяснили, что ограбление произошло 20 марта около 11:20 часа. Мужчину с видео оперативно установили и разыскали. Им оказался местный житель. В содеянном он сознался", - говорится в сообщении.

С камеры наблюдения видно, что перед кражей человек обработал руки антисептиком, перекрестился и похитил деньги для пожертвований.

На видео, которое опубликовала полиция, мужчина извинился за свой поступок перед жителями Свалявы.

"Я украл из храма 451 гривну. Прошу у жителей Свалявы извинения за свой поступок", - сказал задержанный.

В полиции решают вопрос об открытии уголовного производства.

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