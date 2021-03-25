11-летняя школьница догнала и задержала грабителя

Во Львове 11-летняя девочка преследовала грабителя, который украл у нее телефон. Фото: lv.npu.gov.ua

Во Львове 11-летняя девочка догнала и задержала вора, который посреди улицы украл у нее мобильный телефон.

Инцидент произошел на улице Джорджа Вашингтона возле остановки общественного транспорта. Злоумышленник подошел сзади, толкнул девочку и вырвал у нее мобильный телефон. Однако она поднялась и побежала за преступником. Об этом сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"С помощью неравнодушных прохожих мужчина был задержан и передан работникам полиции. Это 36-летний житель Львова", - говорится в сообщении.

Сотрудники отдела полиции №2 Львовского городского управления полиции пригласили девочку к себе, поблагодарили за смелость, показали, как работают полицейские, а также вручили мягкую игрушку

Подозреваемому грозит до 6 лет лишения свободы.

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