Переход на зимнее время: как адаптироваться

В последнее воскресенье октября украинцы традиционно переведут часы на зимнее время. Фото - znaj.ua

В последнее воскресенье октября украинцы традиционно переведут часы на зимнее время.

В этом году переход приходится на 4.00 28 октября. Стрелки часов нужно перевести на час назад.

Большинство людей радуются, что будут иметь дополнительный час для сна. Однако такие изменения в режиме дня могут серьезно сказаться на здоровье.

Чтобы помочь организму адаптироваться к новому времени медики советуют воздержаться от приема алкоголя, пишет znaj.ua. Этанол негативно влияет на центральную нервную систему, нарушая, в частности, сон.

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Стоит воздержаться от приема копченостей. Во время нового режима питания организму сложнее переваривать пищу. Не стоит употреблять жареные блюда. Утром медики советуют принимать контрастный душ.

Если Европейский Союз откажется от перевода часов, то Украина вслед тоже может принять такое решение.