Перед выборами Кернес начал наступление на декоммунизацию

Петр Олещук: Кернес всеми силами пытается мобилизовать пророссийский электорат. Фото: РБК-Украина

Инициатива мэра Харькова Геннадия Кернеса вернуть в городе проспект Жукова связана с выборами.

Об этом в комментарии Gazeta.ua политолог Петр Олещук.

"С мэром Одессы Геннадием Трухановым он создал новую партию "Доверяй делам". Она объединилась с "Оппозиционным блоком" для парламентских выборов. Поэтому Кернес всеми силами пытается мобилизовать пророссийский электорат. Для этого он начал наступление на декоммунизацию. Возможно, это даст ему несколько процентов на выборах", - объясняет эксперт.



Он подчеркивает, что сопротивление общества этому процессу в Харькове незначительное.

"На митинг против переименования вышло несколько десятков человек. Он не массовый. Поэтому это не заставит харьковскую власть изменить свою политику. Они специфически трактуют закон о декоммунизации. Там написано, что под его действие не подпадают военные деятели Второй мировой. Но о том, что затем Жуков занимал руководящие должности в советской власти, Харьковский горсовет умалчивает. Очевидно, противостояние вокруг этого проспекта и его названия будет продолжаться. Возможно, если дело дойдет до суда, власть Харькова уступит. Но его решение будет очень сильно зависеть от политического контекста, конкретного судьи и многих других факторов", - добавляет политолог.

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Депутаты Харьковского городского совета поддержали решение о возвращении проспекту Петра Григоренко имени советского маршала Георгия Жукова. В 2016-м его декомунизировали.

Ранее мэр Харькова Геннадий Кернес призвал горожан подписывать петицию на сайте горсовета, которая предлагала вернуть декоммунизованному проспекту прежнее название.