Перед этими знаками невозможно устоять: кто влюбляет в себя всех вокруг

Легко будет завоевать сердце того, о ком думаете не один месяц. Фото: pixabay.com

18 сентября понадобится консультация стоматолога. Из-за зубной боли трудно будет заснуть. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Не затягивайте с началом лечения кариеса, - говорит астролог. - Выходные способствуют быстрому выздоровлению. Выбирайте новую зубную пасту. Не стоит красить стены или пол дома. Отравление парами может спровоцировать рвоту и головную боль. Не перегружайте спину. Будет прогрессировать сколиоз. Женщинам лучше отказаться от высоких каблуков. Боритесь с целлюлитом с помощью массажей. Голодание противопоказаны. Львы, Весы и Козероги могут влюбит в себя всех вокруг. Перед этими знаками невозможно устоять. Легко будет завоевать сердце того, о ком думаете не один месяц".

Овен

Начните борьбу с лишним весом. Ваши усилия не будут напрасными. Только стоит комплексно подойти к проблеме.

Телец

Участвовать в длительных походах не следует. Ноги будут быстро уставать. Возможно появление отеков. Носите удобную обувь.

Близнецы

Не поддавайтесь пессимистическому настроению. Проведите тонизирующие процедуры. Ешьте больше сладкого.

Рак

Не допускайте экстремальных физических нагрузок. Ваши сосуды этого не выдержат. Не подвергайте жизнь опасности.

Лев

Займитесь укреплением нервной системы. Полезными будут медитативные практики. Принимайте успокаивающие ванны.

Дева

Откажитесь от пересоленных и копченых блюд. Не провоцируйте обострение болезней почек. Оставайтесь трезвыми.

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Весы

Хорошо разогревайте мышцы перед началом тренировок. По возможности ходите по лестнице пешком на верхние этажи.

Скорпион

Больше внимания уделите уходу за кожей. Она потребует дополнительного увлажнения. Посетите косметолога в воскресенье.

Стрелец

Следите за динамикой самочувствия. Могут обостриться хронические болезни. Повышение температуры будет свидетельствовать о наличии воспалительных процессов.

Козерог

Есть опасность желудочных расстройств. Позаботьтесь о здоровом питании. Учитывайте совместимость продуктов.

Водолей

Откажитесь от закалки. Не переохлаждайтесь. Ваш организм будет проявлять склонность к острым респираторным заболеваниям. Примите вечером теплую ванну.

Рыбы

Усильте уход за волосами. Не стоит их красить. Начните борьбу с перхотью. Время делать новую стрижку. Волосы будут расти хорошо.

Астролог рассказала, почему сегодняшний день такой особенный.