Пентагон временно вывезет американских нацгвардейцев из Украины

Министр обороны США Ллойд Остин распорядился о временной передислокации служащих Нацгвардии Флориды из Украины.

Решение мотивировано заботой о безопасности служащих и принято "в целях предосторожности", сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби в Twitter.

"Мы сохраняем свою приверженность нашим отношениям с Вооруженными силами Украины", – написал Кирби.

160 сотрудников Нацгвардии Флориды находились в Украине с ноября.

"Они покидают Украину и будут переведены в другие места дислоцирования в Европе", – говорится в заявлении Пентагона.

.@SecDef has ordered the temporary repositioning of @FLGuard troops out of Ukraine. Abundance of caution, safety and security of our personnel his paramount concern. We remain committed to our relationship with the Ukrainian armed forces.