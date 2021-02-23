Пенсию получат только те, кто платил налоги – о жизни в Иордании

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Марина Сван вышла замуж за иорданца и переехала в город Акба. Здесь занимается туризмом и ведет свой блог о жизни в стране.

Перед тем, как переезжать в другую страну, советует поехать в ту страну. И, конечно, хоть разок съездить в качестве туриста на разведку. Эмиграция и туризм - совершенно разные вещи, но что-то для себя можно понять даже в разовой поездке. Что ты можешь принять, а что-категорически нет. Если это переезд с последующим замужеством - нужно обсудить все детали с женихом.

"Самая большая сложность для меня при переезде – языковой барьер. Пыталась общаться, сначала в ход шли жесты, и уже потом постепенно в речь включались арабские слова. В изучении языка во многом помог мужчина, объяснял мне правила, и переводил каждое слово и предложение. Сначала общалась только с родственниками мужа, позже начала разговаривать на улице", - добавляет Марина.

В первый год я много путешествовала по стране, изучала местность, менталитет, культуру.

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"В моем городе есть возможность учить арабский язык с русскоязычными преподавателями. Также часто собираются эмигранты, которые сюда переехали, имеем общие группы в соцсети. Советую всем, кто переехал, скорее устроиться на работу, пойти на курсы, на учебу, занять себя делами вне дома. Сидя дома очень сложно чувствовать себя человеком в социуме", - говорит.

Минимальная зарплата в Иордании $367, а вот жить здесь достаточно дорого.

"Пенсию получают только те, кто платил налоги в Пенсионный фонд. Пенсионный возраст у мужчин – 60 лет, женщин 55. Но нормально, что если человек нигде не работала, то ее удерживают дети. Что касается декрета, то здесь дают 10 недель, которые можно разбить. Часть взять до родов, часть после", - объясняет Марина.

Львовянка Оксана Шевченко вместе с мужем и двумя сыновьями переехала в Краков. Женщина ведет блог, в котором делится полезными советами для тех, кто планирует переезд. Женщина посчитала, сколько нужно денег в месяц, чтобы жить в Польше.