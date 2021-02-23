 
Ексклюзивы
1/5
"Происходит немыслимое для страны двух Майданов": как в Одессе судили Сергея Стерненко
"Происходит немыслимое для страны двух Майданов": как в Одессе судили Сергея Стерненко
Просмотров: 531
Работодатели не побегут искать пенсионеров: эксперты оценили новую инициативу депутатов
Работодатели не побегут искать пенсионеров: эксперты оценили новую инициативу депутатов
Просмотров: 2421
Как чиновники учат украинский язык
Как чиновники учат украинский язык
Просмотров: 243
Стерненко стал разменной монетой в играх Зеленского - эксперт
Стерненко стал разменной монетой в играх Зеленского - эксперт
Просмотров: 702
"Зеленский, Венедиктова и Ко выбрали войну. Они ее получат" - сети разозлил приговор Стерненко
"Зеленский, Венедиктова и Ко выбрали войну. Они ее получат" - сети разозлил приговор Стерненко
7 Просмотров: 1692
Почему дорожают продукты в Украине: эксперт назвал 3 причины
Почему дорожают продукты в Украине: эксперт назвал 3 причины
Просмотров: 405
ВНО не поможет решить вопрос с математическим образованием в Украине - эксперт
ВНО не поможет решить вопрос с математическим образованием в Украине - эксперт
Просмотров: 360
После отставки Степанова Pfizer Украина все равно не получит
После отставки Степанова Pfizer Украина все равно не получит
Просмотров: 1359
Проведение ГИА теряет смысл - эксперт
Проведение ГИА теряет смысл - эксперт
Просмотров: 765
Несмотря на санкции, Медведчуку и Козаку ничего не угрожает
Несмотря на санкции, Медведчуку и Козаку ничего не угрожает
3 Просмотров: 1539
Фото
Все фото
11
3
4
5
8
Пенсию получат только те, кто платил налоги – о жизни в Иордании
Пенсию получат только те, кто платил налоги – о жизни в Иордании
Протесты возле ОП: активисты сожгли шлемы правоохранителей
Протесты возле ОП: активисты сожгли шлемы правоохранителей
В море упали более 200 гробов - произошел масштабный оползень
В море упали более 200 гробов - произошел масштабный оползень
&quot;Для нас сутки длится 30 часов &quot; - украинка об особенностях работы дальнобойщицей
"Для нас сутки длится 30 часов " - украинка об особенностях работы дальнобойщицей
Торги за дом и энергетическая эффективность – украинка рассказала, как купить жилье в Нідерландах
Торги за дом и энергетическая эффективность – украинка рассказала, как купить жилье в Нідерландах
Видео
Все видео
Возле Офиса президента массовая акция в поддержку Стерненка. Начались столкновения и задержания (фото)
Возле Офиса президента массовая акция в поддержку Стерненка. Начались столкновения и задержания (фото)
Укрпочта отреагировала на языковой скандал в Кривом Роге
Укрпочта отреагировала на языковой скандал в Кривом Роге
"95 квартал" выпустил пародию на Марченко
"95 квартал" выпустил пародию на Марченко
Показали новейшее украинское оружие
Показали новейшее украинское оружие
Первая фраза, которую услышал от титушек: "Ты нам за Крым ответишь" - Маркив
Первая фраза, которую услышал от титушек: "Ты нам за Крым ответишь" - Маркив
Интервью
1/5
МОЗ заплатил 1,3 млрд за вакцину. Скрывают, за какую именно - Каневский
МОЗ заплатил 1,3 млрд за вакцину. Скрывают, за какую именно - Каневский
1 Просмотров: 369
После отставки Степанова Pfizer Украина все равно не получит
После отставки Степанова Pfizer Украина все равно не получит
Просмотров: 1359
Водители чаще будут обжаловать штрафы - юрист назвал последствия нового закона
Водители чаще будут обжаловать штрафы - юрист назвал последствия нового закона
2 Просмотров: 576
"Дело о люстрации суд рассматривает 5 лет. А за отмену антикоррупционной реформы проголосовал за день"
"Дело о люстрации суд рассматривает 5 лет. А за отмену антикоррупционной реформы проголосовал за день"
Просмотров: 513
Россия будет искать себе нового "Шария"
Россия будет искать себе нового "Шария"
2 Просмотров: 1908
Колонка
Юлія Ліпіч
Юлія Ліпіч
23 февраля 2021
Просмотров: 252
Усе компенсували
– Бити людей не можна. Але інколи буває – або ти б'єш фізично, або тебе морально. Спрацьовує інстинкт самозбереження, – ...
вторник, 23 февраля 2021 23:22

Пенсию получат только те, кто платил налоги – о жизни в Иордании
11

  Комментировать

Марина делится интересными подробностями о жизни в Иордании, много рассказывает о культуре и обычаях
Фото: marina_swan
Марина делится интересными подробностями о жизни в Иордании, много рассказывает о культуре и обычаях
Марина делится интересными подробностями о жизни в Иордании, много рассказывает о культуре и обычаях
Марина делится интересными подробностями о жизни в Иордании, много рассказывает о культуре и обычаях
Марина делится интересными подробностями о жизни в Иордании, много рассказывает о культуре и обычаях

Марина Сван вышла замуж за иорданца и переехала в город Акба. Здесь занимается туризмом и ведет свой блог о жизни в стране.

Перед тем, как переезжать в другую страну, советует поехать в ту страну. И, конечно, хоть разок съездить в качестве туриста на разведку. Эмиграция и туризм - совершенно разные вещи, но что-то для себя можно понять даже в разовой поездке. Что ты можешь принять, а что-категорически нет. Если это переезд с последующим замужеством - нужно обсудить все детали с женихом.

"Самая большая сложность для меня при переезде – языковой барьер. Пыталась общаться, сначала в ход шли жесты, и уже потом постепенно в речь включались арабские слова. В изучении языка во многом помог мужчина, объяснял мне правила, и переводил каждое слово и предложение. Сначала общалась только с родственниками мужа, позже начала разговаривать на улице", - добавляет Марина.

В первый год я много путешествовала по стране, изучала местность, менталитет, культуру.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинка показала, как финны греют свои автомобили в лютый мороз

"В моем городе есть возможность учить арабский язык с русскоязычными преподавателями. Также часто собираются эмигранты, которые сюда переехали, имеем общие группы в соцсети. Советую всем, кто переехал, скорее устроиться на работу, пойти на курсы, на учебу, занять себя делами вне дома. Сидя дома очень сложно чувствовать себя человеком в социуме", - говорит.

Минимальная зарплата в Иордании $367, а вот жить здесь достаточно дорого.

"Пенсию получают только те, кто платил налоги в Пенсионный фонд. Пенсионный возраст у мужчин – 60 лет, женщин 55. Но нормально, что если человек нигде не работала, то ее удерживают дети. Что касается декрета, то здесь дают 10 недель, которые можно разбить. Часть взять до родов, часть после", - объясняет Марина.

Львовянка Оксана Шевченко вместе с мужем и двумя сыновьями переехала в Краков. Женщина ведет блог, в котором делится полезными советами для тех, кто планирует переезд. Женщина посчитала, сколько нужно денег в месяц, чтобы жить в Польше.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Пенсию получат только те, кто платил налоги – о жизни в Иордании». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
23
февраля

Расстреляли крымскотатарского политического деятеля

Создали новый вид книг

У 500 тыс. человек отобрали жилье

Началась вакцинация

Загорелась уникальная звезда

Исследователь провел рискванное эксперимент над женой и сыновьями

Похитили чемпиона мира по "Формуле-1"

Украшение Константинополя приказали возвести на месте трьох сгоревших храмов

Самое читаемое
Россия опозорилась на выставке вооружений IDEX-2021
Россия опозорилась на выставке вооружений IDEX-2021 Просмотров: 22348
В Беларуси несовершеннолетнего приговорили к 6 годам за решеткой за неповиновение режиму Лукашенка
В Беларуси несовершеннолетнего приговорили к 6 годам за решеткой за неповиновение режиму Лукашенка Просмотров: 16110
Украинская Кардашьян прикрыла интимные места защитными масками
Украинская Кардашьян прикрыла интимные места защитными масками
10
 1 Просмотров: 14742
Украинский биатлонист попал в скандал на чемпионате мира
Украинский биатлонист попал в скандал на чемпионате мира Просмотров: 10431
Украинцы заплатят 25 тыс. грн налога за авто: обнародовали список
Украинцы заплатят 25 тыс. грн налога за авто: обнародовали список Просмотров: 10278
Общество
Протесты на Банковой: задержанный показал фото из автозака
Протесты на Банковой: задержанный показал фото из автозака Просмотров: 171
Протестующие вылезли на крышу проходной ОП: видео
Протестующие вылезли на крышу проходной ОП: видео Просмотров: 243
Картой можно рассчитаться даже на рынке – украинка о жизни в Нидерландах
Картой можно рассчитаться даже на рынке – украинка о жизни в Нидерландах
7
 Просмотров: 126
Активисты объявили о начале бессрочной акции в поддержку Стерненко
Активисты объявили о начале бессрочной акции в поддержку Стерненко Просмотров: 171
Протесты возле ОП: активисты сожгли шлемы правоохранителей
Протесты возле ОП: активисты сожгли шлемы правоохранителей
3
 Просмотров: 306
Больше всего комментируют
7
"Зеленский, Венедиктова и Ко выбрали войну. Они ее получат" - сети разозлил приговор Стерненко
4
COVAX изменил дату доставки вакцины в Украину - ОП
4
Мендель вступилась за Зеленского по делу Стерненка - ее поймали на лжи
3
Несмотря на санкции, Медведчуку и Козаку ничего не угрожает
3
В Киеве подполковник сливал гостайны в ДНР
Голосов: 55330
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть