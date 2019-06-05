Пенсионерка "воскресла" после того, как медики констатировали ее смерть

В Полтавской области "воскресла" пенсионерка. Фото: Proms

В Кременчуге Полтавской области пенсионерка ожила после того, как медики констатировали ее смерть.

Об этом журналистам УНИАН рассказала местная жительница Светлана Карась. Инцидент также подтвердили в полиции.

По словам женщины, ее соседка забрала к себе из села 83-летнюю мать. Бабушке стало плохо, прибывшие сотрудники скорой помощи констатировали смерть пенсионерки.

"Приехала полиция, оформили бумаги. Вызвали машину ритуальных услуг ... Начали обзванивать родственников ... И тут бабушка чихнула ... Не знаю, как себя вели полиция и "скорая", но посмотреть на их лица хотел весь дом", - рассказала Карась.

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В полиции также подтвердили инцидент. Правоохранителей вызвали медики после констатации смерти человека.

"На месте полицейские встретились с родственниками и соцработником. Далее оформили необходимые в случае смерти документы. То, что пенсионерка жива, увидели работники ритуальных услуг. Женщину отвезли в больницу. Ее состояние тяжелое", - рассказали в полиции.

Если пациент не выполняет медицинских предписаний, врач имеет право отказаться его лечить. Однако допустимо это только при условии, что жизни пациента и здоровью людей, которые его окружают, ничего не угрожает.