ПЦУ призвала Путина и российских военных прекратить войну

Православная церковь Украины призвала Россию прекратить войну, пока не "пришло окончательное наказание за невинно пролитую кровь".
Наш народ желает жить в мире и согласии, но не позволит снова накинуть на себя имперское ярмо, говорится в обращении Синода по поводу эскалации российской агрессии, сообщает пресс-служба ПЦУ.
"Многочисленные достоверные сообщения подтверждают наибольшее со времени начала необъявленной войны России против Украины в 2014 году скопление у наших границ войск РФ. Первая и очевидная цель такого скопления – запугивание Кремлем украинского общества, давление на наше государство с целью достижения собственных интересов. Мы не боимся!", – говорится в обращении.
В ПЦУ обратились к российским военным и "всем официальным и тайным наемникам Кремля" с просьбой не участвовать в "преступлениях своих начальников".
"Остановитесь, покайтесь, загладьте свою вину прекращением войны и согласием на справедливый мир. Это также касается и тех, кто в Украине ожидает "прихода Путина". Судьба Иуды Искариота да будет для вас предостережением. Не становитесь на путь предательства и прислужничества врагу", – отмечается в обращении.
Синод поблагодарил союзников страны за поддержку, а также попросил украинцев продолжить молитву о справедливом мире.
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Мужская хоровая капелла "Дударик" вместе с Гарнизонным храмом Петра и Павла и Домом офицеров во Львове готовят подарки для украинских солдат, которые защищают страну на Донбассе. Инициатива в память о военном капеллане настоятеле Княжеского храма Николая ПЦУ Андрея Дуде, который умер в прошлом году 10 апреля.
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