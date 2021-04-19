ПЦУ призвала Путина и российских военных прекратить войну

Синод поблагодарил союзников страны за поддержку, а также попросил украинцев продолжить молиться за мир. Фото: pixabay.com

Православная церковь Украины призвала Россию прекратить войну, пока не "пришло окончательное наказание за невинно пролитую кровь".

Наш народ желает жить в мире и согласии, но не позволит снова накинуть на себя имперское ярмо, говорится в обращении Синода по поводу эскалации российской агрессии, сообщает пресс-служба ПЦУ.

"Многочисленные достоверные сообщения подтверждают наибольшее со времени начала необъявленной войны России против Украины в 2014 году скопление у наших границ войск РФ. Первая и очевидная цель такого скопления – запугивание Кремлем украинского общества, давление на наше государство с целью достижения собственных интересов. Мы не боимся!", – говорится в обращении.

В ПЦУ обратились к российским военным и "всем официальным и тайным наемникам Кремля" с просьбой не участвовать в "преступлениях своих начальников".

"Остановитесь, покайтесь, загладьте свою вину прекращением войны и согласием на справедливый мир. Это также касается и тех, кто в Украине ожидает "прихода Путина". Судьба Иуды Искариота да будет для вас предостережением. Не становитесь на путь предательства и прислужничества врагу", – отмечается в обращении.

Синод поблагодарил союзников страны за поддержку, а также попросил украинцев продолжить молитву о справедливом мире.

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