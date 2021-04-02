Во Львове собирают пасхальные корзины для военных на Донбассе

 
Ексклюзивы
1/5
Коронавирус в Украине пойдет на спад после Пасхи
Коронавирус в Украине пойдет на спад после Пасхи
Просмотров: 360
Американский политконсультант прогнозирует разговор Байдена с Зеленским на конец апреля
Американский политконсультант прогнозирует разговор Байдена с Зеленским на конец апреля
Просмотров: 180
Дороже коммуналка и дешевле медицина: чего ждать украинцам в апреле
Дороже коммуналка и дешевле медицина: чего ждать украинцам в апреле
Просмотров: 540
Саперов расстреляли из засады: кем были 10 погибших в зоне ООС в марте
Саперов расстреляли из засады: кем были 10 погибших в зоне ООС в марте
Просмотров: 1053
Аваков толкает страну к политическому терроризму - Друзенко
Аваков толкает страну к политическому терроризму - Друзенко
Просмотров: 603
В округе Вирастюка соревнуются Зеленский и Коломойский
В округе Вирастюка соревнуются Зеленский и Коломойский
Просмотров: 522
Зарплата от 63 тыс. грн и нельзя нотариусам: как работает суд присяжных в Украине
Зарплата от 63 тыс. грн и нельзя нотариусам: как работает суд присяжных в Украине
Просмотров: 306
Весна на подходе. Какая погода будет в апреле
Весна на подходе. Какая погода будет в апреле
Просмотров: 873
Украинцы едят импортную картошку
Украинцы едят импортную картошку
Просмотров: 576
Почему младших школьников надо переводить на дистанционное обучение - эксперт
Почему младших школьников надо переводить на дистанционное обучение - эксперт
Просмотров: 396
Фото
Все фото
7
5
3
14
14
Перехватили мощную контрабанду сигарет на 18 млн грн
Перехватили мощную контрабанду сигарет на 18 млн грн
В Украине заработала &quot;воздушная скорая помощь&quot;
В Украине заработала "воздушная скорая помощь"
В подъезде дома восстановили старинный витраж
В подъезде дома восстановили старинный витраж
Велосипедисты выехали на протест: что требуют
Велосипедисты выехали на протест: что требуют
&quot;2 дня бегаю по магазинам, потому что все закроется&quot; - как львовяне готовились к карантину
"2 дня бегаю по магазинам, потому что все закроется" - как львовяне готовились к карантину
Видео
Все видео
В трамвае пассажир не доехал до своей остановки: что случилось
В трамвае пассажир не доехал до своей остановки: что случилось
Сняли первый в Украине документальный фильм о коронавирус
Сняли первый в Украине документальный фильм о коронавирус
Показали длиннющие очереди под дождем ради бесплатного Covid-теста
Показали длиннющие очереди под дождем ради бесплатного Covid-теста
Девятиклассник на большой скорости носился по ночному городу на авто
Девятиклассник на большой скорости носился по ночному городу на авто
Робот Da Vinci впервые в Украине прооперировал ребенка - уникальные кадры
Робот Da Vinci впервые в Украине прооперировал ребенка - уникальные кадры
Интервью
1/5
Недетская жестокость: эксперт рассказала, как бороться с буллингом
Недетская жестокость: эксперт рассказала, как бороться с буллингом
Просмотров: 144
Это категорически запрещено новичкам - инструктор дал нестандартные советы начинающим водителям
Это категорически запрещено новичкам - инструктор дал нестандартные советы начинающим водителям
Просмотров: 981
Проверьте, где стоит, и сэкономите 8 тыс. грн - эксперт рассказал, как найти надежную и дешевую стиральную машину
Проверьте, где стоит, и сэкономите 8 тыс. грн - эксперт рассказал, как найти надежную и дешевую стиральную машину
Просмотров: 783
Что должны знать родители о процедуре зачисления в первый класс - эксперт ответил на главные вопросы
Что должны знать родители о процедуре зачисления в первый класс - эксперт ответил на главные вопросы
Просмотров: 297
Украинцы едят импортную картошку
Украинцы едят импортную картошку
Просмотров: 576
Колонка
Артем Чех
Артем Чех
02 апреля 2021
Просмотров: 54
На дитя
Був ранок неділі. Падав дощ. Я сидів на балконі "хрущовки", крутився в розламаному офісному кріслі, курив і вдивлявся в гілля Печерська. Насувалася ...
пятница, 02 апреля 2021 17:46

Во Львове собирают пасхальные корзины для военных на Донбассе

  Комментировать
Во Львове собирают пасхальные корзины для военных на Донбассе
Собирают 1000 корзин для военных на передовой. Фото предоставлено организаторами акции.

Мужская хоровая капелла "Дударик" вместе с Гарнизонным храмом Петра и Павла и Домом офицеров во Львове готовят подарки для украинских солдат, которые защищают страну на Донбассе.

Инициатива в память о военном капеллане настоятеле Княжеского храма Николая ПЦУ Андрея Дуде, который умер в прошлом году 10 апреля.

"2 года назад мы уже собрали и отправили подарки для 800 солдат. В этом году собираем 1000 пасхальных корзин. Пасочки можно пожертвовать, во время освящения на Пасху, а письма для украинских солдат оставить в ящике Гарнизонного храма", - отмечают организаторы благотворительной акции.

В общем нужно 1000 пасочок, 500 кг колбас, 1000 яиц, 300 кг вафель, несколько спаек газированной воды "Дюшес" (специальное пожелания ДШВ - Gazeta.ua).

Денежный эквивалент всех корзин - 50 тыс грн.

В поддержку акции капелла "Дударик" проведет онлайн-концерт в Гарнизонном храме.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Оккупанты ранили еще одного украинского воина

Реквизиты:

Наименование получателя:
РО ЦЕНТР ВОЕННОГО КАПЕЛЛАНСТВА УГКЦ
Код получателя: 35775549
Счет получателя в формате согласно стандарту IBAN: UA803052990000026002041000305
Название банка: АО КБ "ПРИВАТБАНК"
Назначение платежа:
"На Пасхальную корзину для солдата"

10 украинских военных погибли в марте 2021 года. Бойцы погибли от пуль снайперов и во время обстрелов позиций.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Во Львове собирают пасхальные корзины для военных на Донбассе». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
02
апреля

Умер украинский композитор

Впервые спутник облетел Месяц

В море вышел самый большой лайнер в мире

Папа Римский умер за 7 минут до вечерней молитвы

Писателя выпустили из психиатрической больницы

Началась первая в мире эпидемия сибирской язвы

Аргентинские морские пехотинцы захватили Фолкленды

Люди с аутизмом очень одаренные. Ван Гог, Тесла и Андерсен доказали это всему миру

Самое читаемое
Многодетная мама поразила голыми фото
Многодетная мама поразила голыми фото
8
 Просмотров: 25823
Гороскоп на 1 апреля: такого прогноза не ожидал никто
Гороскоп на 1 апреля: такого прогноза не ожидал никто
 Просмотров: 10863
Веронику Гащак не довезли до больницы
Веронику Гащак не довезли до больницы Просмотров: 9477
Гороскоп на 2 апреля: перед кем откроются новые финансовые перспективы
Гороскоп на 2 апреля: перед кем откроются новые финансовые перспективы
 Просмотров: 7794
Ситуация уже неуправляемая - инфекционист о карантине в столице
Ситуация уже неуправляемая - инфекционист о карантине в столице
 Просмотров: 5985
Львов
Перехватили мощную контрабанду сигарет на 18 млн грн
Перехватили мощную контрабанду сигарет на 18 млн грн
7
 Просмотров: 243
В Украине заработала "воздушная скорая помощь"
В Украине заработала "воздушная скорая помощь"
5
 Просмотров: 216
"Главная задача - найти хлеб" - переселенка вспомнила, как выживали в Сибири
"Главная задача - найти хлеб" - переселенка вспомнила, как выживали в Сибири
 Просмотров: 279
В чем обвиняли первых украинцев, вывезенных в Сибирь
В чем обвиняли первых украинцев, вывезенных в Сибирь
 Просмотров: 441
В музей принесли бидон с документами 1940-1950 годов
В музей принесли бидон с документами 1940-1950 годов Просмотров: 279
Больше всего комментируют
10
США подняли армию из-за скопления войск РФ на границе с Украиной
4
США помогут Украине в случае эскалации конфликта с РФ
2
На 87-м округе продолжают считать голоса. Как изменились проценты кандидатов
1
Заминировали горсовет. Требуют запретить партию Шария и ОПЗЖ
1
Власть играется спичками на бочке с порохом
Голосов: 374
Голосование Кто выиграет футбольную Лигу чемпионов 2020/21?
  • 1) "Бавария"
  • 2) "Манчестер Сити"
  • 3) "Реал"
  • 4) "Ливерпуль"
  • 5) "Челси"
  • 6) "Парі Сен-Жермен"
Просмотреть