Во Львове собирают пасхальные корзины для военных на Донбассе

Собирают 1000 корзин для военных на передовой. Фото предоставлено организаторами акции.

Мужская хоровая капелла "Дударик" вместе с Гарнизонным храмом Петра и Павла и Домом офицеров во Львове готовят подарки для украинских солдат, которые защищают страну на Донбассе.

Инициатива в память о военном капеллане настоятеле Княжеского храма Николая ПЦУ Андрея Дуде, который умер в прошлом году 10 апреля.

"2 года назад мы уже собрали и отправили подарки для 800 солдат. В этом году собираем 1000 пасхальных корзин. Пасочки можно пожертвовать, во время освящения на Пасху, а письма для украинских солдат оставить в ящике Гарнизонного храма", - отмечают организаторы благотворительной акции.

В общем нужно 1000 пасочок, 500 кг колбас, 1000 яиц, 300 кг вафель, несколько спаек газированной воды "Дюшес" (специальное пожелания ДШВ - Gazeta.ua).

Денежный эквивалент всех корзин - 50 тыс грн.

В поддержку акции капелла "Дударик" проведет онлайн-концерт в Гарнизонном храме.

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Реквизиты:

Наименование получателя:

РО ЦЕНТР ВОЕННОГО КАПЕЛЛАНСТВА УГКЦ

Код получателя: 35775549

Счет получателя в формате согласно стандарту IBAN: UA803052990000026002041000305

Название банка: АО КБ "ПРИВАТБАНК"

Назначение платежа:

"На Пасхальную корзину для солдата"

10 украинских военных погибли в марте 2021 года. Бойцы погибли от пуль снайперов и во время обстрелов позиций.