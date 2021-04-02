Во Львове собирают пасхальные корзины для военных на Донбассе

Мужская хоровая капелла "Дударик" вместе с Гарнизонным храмом Петра и Павла и Домом офицеров во Львове готовят подарки для украинских солдат, которые защищают страну на Донбассе.
Инициатива в память о военном капеллане настоятеле Княжеского храма Николая ПЦУ Андрея Дуде, который умер в прошлом году 10 апреля.
"2 года назад мы уже собрали и отправили подарки для 800 солдат. В этом году собираем 1000 пасхальных корзин. Пасочки можно пожертвовать, во время освящения на Пасху, а письма для украинских солдат оставить в ящике Гарнизонного храма", - отмечают организаторы благотворительной акции.
В общем нужно 1000 пасочок, 500 кг колбас, 1000 яиц, 300 кг вафель, несколько спаек газированной воды "Дюшес" (специальное пожелания ДШВ - Gazeta.ua).
Денежный эквивалент всех корзин - 50 тыс грн.
В поддержку акции капелла "Дударик" проведет онлайн-концерт в Гарнизонном храме.
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Реквизиты:
Наименование получателя:
РО ЦЕНТР ВОЕННОГО КАПЕЛЛАНСТВА УГКЦ
Код получателя: 35775549
Счет получателя в формате согласно стандарту IBAN: UA803052990000026002041000305
Название банка: АО КБ "ПРИВАТБАНК"
Назначение платежа:
"На Пасхальную корзину для солдата"
10 украинских военных погибли в марте 2021 года. Бойцы погибли от пуль снайперов и во время обстрелов позиций.
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