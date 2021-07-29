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четверг, 29 июля 2021 16:18

Паводки и оползни: предупредили о подъеме уровня воды в реках

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Паводки и оползни: предупредили о подъеме уровня воды в реках
30 июля в юго-восточной части страны, Харьковской, Полтавской и Сумской областях ожидаются грозы. Фото: pixabay.com

Сегодня и завтра в западных областях Украины ожидается формирование дождевых паводков с подъемом уровня воды.

Паводки возможны на реках Прут и Сирет, на горных притоках Днестра, а также на малых водотоках и в верховьях рек Закарпатья, сообщает пресс-служба ГСЧС. Объявили второй уровень опасности, оранжевый.

В местах прохождения сильных ливней возможно формирование значительного местного и склонного стока с затоплением пониженных участков в населенных пунктах, в горных районах существует угроза формирования селевых потоков и оползней", - говорится в сообщении.

Уровень воды может подняться на реках бассейнов Прута, Сирета на 0,2-0,7 м; на горных притоках Днестра во Львовской и Ивано-Франковской областях на 0,3-1,3 м; на малых водотоках и в верховьях рек Закарпатья на 0,5-1 м.

В то же время днем 30 июля в юго-восточной части страны, Харьковской, Полтавской и Сумской областях ожидаются грозы. В отдельных районах град, шквалы будут достигать 15-20 м/с. Объявили первый уровень опасности, желтый.

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29 июля почти всю территорию Украины накроют грозы. Черниговскую, Киевскую, Сумскую и Житомирскую области снова будет заливать. Сухая погода будет оставаться только на юге, где обещают аномальную жару. В Одессе и Николаеве температура поднимется до +35°С. В столице сегодня также ливни.

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29
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