Град и шквалы: на Украину движется атмосферный фронт

Сегодня и завтра над Украиной пройдет атмосферный фронт, который принесет периодические кратковременные грозовые дожди.

Осадки могут переходить в сильный ливень и сопровождаться шквалом и градом, сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.

Автор: facebook.com/tala.didenko Украиной пройдет атмосферный фронт

"До конца недели жара все же будет доминировать в стране. При условии значительных температурных контрастов, дожди будут выпадать крайне неравномерно. Жара, влажный неустойчивый воздух, хаотичные грозовые дожди, хоть и незначительная, но активизация магнитного поля Земли - все это тяжело сказывается на здоровье, работоспособности и нормальной активности", - говорится в сообщении.

Западные области 30 июля избегут существенных осадков. Поскольку фронт холодный, в его тылу ожидается +26...30°С. Восток и юг, а также Днепр с районами будут удерживать жару, +30...34°С.

В Киеве завтра также несколько снизится температура воздуха. В течение дня предполагается +27...29°С, местами до +30°С. Дождь с грозой в столице пройдет сегодня вечером и ближайшей ночью 30 июля. Завтра днем вероятность осадков поубавится.

Ощутимое снижение температуры воздуха придет 2 августа в западные области, а 3 августа - на большую часть территории страны.

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Третий месяц лета начнется с жары. Столбики термометров будут держаться на уровне +33...35°С. Хотя постепенно до конца августа температура воздуха будет снижаться. Дождей в августе обещают мало.