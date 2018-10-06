Павел Демчина о законности действий НАБУ: "Нечему удивляться, они свою работу начали с нарушений"

Павел Демчина рассказал о незаконных действиях сотрудников НАБУ. Фото: скриншот

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины не впервые в нарушение конституционных прав граждан пытаются собирать информацию на своих оппонентов с помощью незаконной "прослушки".

Об этом заявил начальник Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ Павел Демчина.

Комментируя произошедшее в сентябре этого года во дворе здания Специализированной антикоррупционной прокуратуры, когда спецназ НАБУ пытался установить "жучки" в беседке, чтобы прослушивать разговоры прокуроров, Павел Демчина напомнил, что это – не первый подобный случай.

"Еще тогда, когда НАБУ было всего лишь несколько месяцев отроду, они уже влезали в частную жизнь украинских граждан, используя нелегальные методы работы. На основании ходатайства, в которое они внесли заведомо ложные данные, детективы НАБУ еще в преддверии 2015 года получили от Соломенского районного суда санкцию на получение от всех мобильных операторов данных обо всех мобильных терминалах, которые находились с 31 декабря по 1 января в "Буковели". Поэтому нечему удивляться, они свою работу начали с нарушений", - рассказал Павел Демчина.

Как и сегодня, тогда, по словам первого заместителя главы Службы безопасности Украины, сотрудники НАБУ ради сбора информации по одному человеку, на которого они собирали компромат, фактически нарушали конституционные права на тайну переписки, телефонных разговоров сотен и тысяч граждан Украины.

Народный депутат Украины Виталий Куприй поддержал Павла Демчину и отметил, что если сегодня не наказать детективов за противоправные действия, то завтра, чувствуя безнаказанность, они начнут делать что угодно.

"Не можно вмешиваться в тайну ни переписки, ни телефонных разговоров и подслушивать практически в публичных местах. Сегодня они пошли в "курилку" возле САП, завтра они пойдут на остановку общественного транспорта. Они что боги или что? Конституционное право человека на частную жизнь должно быть соблюдено!", - заявил Куприй.