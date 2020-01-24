Патрульного полицейского задержали на взятке в $ 150 тыс.

В Киеве ГБР задержало на взятке в $ 150 тыс. патрульного полицейского и его товарища.
"В конце 2019 частному предпринимателю начали поступать от неизвестных лиц смс с угрозами физической расправы. Патрульный и его знакомый предложили предпринимателю якобы решить его проблемы с угрозами за денежное вознаграждение в сумме $150 тыс.", - сообщает пресс-служба ГБР.
В четверг, 23 января, следователи ГБР задержали полицейского и его сообщника во время получения части суммы вымогательства в размере $ 40 тыс.
Сейчас решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения и сообщения о подозрении. Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.
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Бывший заведующий отделением трансплантации печени Института имени Шалимова Олег Котенко, которого осудили за взятку, нашел новую работу. Уже известно, что работать будет в частной клинике, которая получает лицензию на пересадки.
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