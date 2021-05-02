Патриоты, ветераны и неравнодушные: Одесса собралась на Марш защитников города

Марш защитников Одессы в память о событиях 2 мая 2014 года проходит в центре города.

Фото: dumskaya.net

В ходе участвует более 1,2 тис. человек. Это представители патриотических и ветеранских организаций, а также просто неравнодушные одесситы, сообщает "Думская".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Центр Одессы взяли под усиленную охрану: показали фото и видео

Движение начали от Соборной площади, а финишировать планируют в парке Шевченко.

48 человек погибли во время массовых беспорядков в Одессе 2 мая 2014-го. На ул. Греческой, Дерибасовской и Греческой площади тогда сошлись проукраински настроенные граждане, ультрас футбольных клубов "Черноморец" и "Металлист" и пророссийские коллаборационисты.