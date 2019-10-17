Патриарх Кирилл созвал чрезвычайное заседание синода после признания ПЦУ Грецией

Глава РПЦ заявил, что ПЦУ угрожает православию. Фото: АиФ

Московский патриарх Кирилл созвал чрезвычайное заседание синода после признания ПЦУ православной церковью Греции.

"Сегодня мы открываем внеочередное, чрезвычайное заседание синода, посвященное рассмотрению вопросов, которые возникли на общеправославной повестке дня в связи с ситуацией вокруг Украины и Украинской православной церкви, в связи с известными действиями Константинопольского патриархата и в связи с возможными последующими действиями как Константинопольского патриархата, так и других церквей, связанных с признанием раскольнической группировки на Украине", - заявил он, передает РИА.

Кирилл считает, что признание ПЦУ может нарушить всеправославное единство.

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"Решение по этим вопросам будет принято на синоде с полной ответственностью за сохранение православного единства и с полной ответственностью перед нашими верующими людьми, перед нашим духовенством, епископатом", - сказал он.

Элладская православная церковь признала Православную церковь Украины во главе с митрополитом Епифанием. Церковь признали в Афинах, на соборе Священного Синода ЭПЦ под председательством архиепископа Афинского и всей Греции Иеронима, передает пресс-служба ЭПЦ.