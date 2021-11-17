Пассажирские поезда опаздывают до 6 ч.: перечень рейсов

На участке Полтава — Харьков возможны задержки поездов. Фото: pixabay.com

В связи с травмированием человека грузовым поездом на участке Полтава - Харьков возможны задержки поездов.

Ориентировочное время задержки составит от 40 мин. до 6 ч., сообщила пресс-служба Укрзализныци.

"Из-за соответствующих следственных действий задерживается ряд пассажирских рейсов в обоих направлениях. Время задержки может измениться, поэтому просим пассажиров следить за обновлениями и информировать проводников или стюардов о необходимости пересадок на другие виды транспорта", - говорится в сообщении.

Задерживаются поезда:

№ 64 Киев - Харьков, ориентировочное время задержки 6 ч.;

№ 141 Бахмут - Львов, задерживается на 5 ч. 42 мин.;

№ 725 Харьков - Киев, ориентировочное время задержки 3 ч. 30 мин.;

№ 18 Ужгород - Киев, задерживается на 3 ч. 10 мин;

№ 8 Одесса - Харьков, может задержаться на 2 ч.;

№ 722 Киев - Харьков, задерживается на 40 мин.

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27 октября в Житомирской области 10 пустых вагонов грузового поезда сошли с рельс. Авария произошла недалеко от поселка Чернорудка. Нарушены габариты двух путей. Причины крушения расследуют.