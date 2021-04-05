Пасхальный понедельник в западном обряде: традиции и запреты

Пасхальный понедельник является государственным выходным. Фото: pixabay.com

5 апреля христиане, использующие григорианский календарь, отмечают Пасхальный понедельник.

Этот день посвящают памяти о 1-м дне Иисуса Христа после воскресения. В большинстве стран мира Пасхальный понедельник является государственным выходным.

В течение 40 дней после Своего воскресения Иисус являлся апостолам, пообещав послать им Духа Святого. На 40-й день Спаситель на глазах у своих учеников вознесся на небо, а 2 явившихся ангела рассказали апостолам, что Иисус "придет так, как видели вы, как шел он на небо".

В ряде стран, в частности в Польше, Чехии, Словакии, Венгрии, а также частично в Сербии и на западе Украины на следующий день после Светлого Христова Воскресения отмечается Поливальный понедельник. Название праздника происходит от старинной народной традиции обливаться водой: этот обряд символизирует очищение и пробуждение природы.

Как и на протяжении всей Пасхальной недели, верующие западного обряда посещают богослужения, а также различные тематические мероприятия, играют в игры с пасхальными яйцами.

В Пасхальный понедельник нельзя: грустить, ругаться, злиться, злословить, переедать, а также злоупотреблять алкоголем.

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У многих народов существует традиция красить яйца. На западе символом праздника является Пасхальный кролик. Считается, что в ночь на Пасху он прячет разноцветные шоколадные яйца. Днем дети ищут их. В форме кролика делают сладости и выпечку, украшают его изображениями стол. Для украшения используют цветы и декоративные корзины.