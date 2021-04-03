Пасха в западном обряде: какие существуют традиции празднования

Завтра часть христиан празднует Пасху. Фото: pexels.com

4 апреля христиане, которые используют григорианский календарь, отмечают Пасху.

Этот праздник считается самым важным у христиан. У католиков существует ряд традиций, связанных с Пасхой, сообщает "Зеркало недели".

За день до праздника в храмах проходит обряд благословения огня и воды. Зажигают пасхальную свечу. Ее используют как оберег. Святой водой умываются и дают ее детям.

У многих народов существует традиция красить яйца. На западе символом праздника является Пасхальный кролик. Считается, что в ночь на Пасху он прячет разноцветные шоколадные яйца. Днем дети ищут их.

В форме кролика делают сладости и выпечку, украшают его изображениями стол. Для украшения используют цветы и декоративные корзины.

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Утром верующие идут на службу в костел. Затем всей семьей собираются за праздничным столом. На обед приглашают родственников, подают праздничные блюда из мяса, сдобу и кексы с глазурью.

На Пасху также дарят подарки родным и крестным.

На юго-востоке Украину 4 апреля пройдут дожди. На западе возможен мокрый снег. На юге ожидается дождливая погода. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/ с, сообщили в Укргидрометцентре.