Пасха может пройти онлайн

Продолжаются переговоры с религиозными организациями и их лидерами. Фото: pixabay.com

В Министерстве здравоохранения рассказали, какими могут быть карантинные ограничения на Пасху. Для церквей и храмов уже предусмотрены меры, если они расположены в "желтой" или "красной" зонах.

Закрывать храмы на праздник власти пока не планируют. Решения о формате и перечне ограничений планируют наработать в течение недели, заявил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко, передает "РБК-Украина".

"В вопросе проведения пасхальных праздников нужно найти самое оптимальное и компромиссное решение. Мы хотим, чтобы кто-то был в храме, но с соблюдением всех ограничений. Кто-то же должен остаться снаружи. Плюс возможен формат Пасхи онлайн, который был в прошлом году", - сказал Ляшко.

Продолжаются переговоры с религиозными организациями и их лидерами, но это "тяжелый диалог".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как за год изменилась стоимость пасхальной корзины

В этом году православные христиане празднуют Пасху 2 мая, а католики - 4 апреля. Разница в дате празднования Пасхи у католиков и православных объясняется датой, от которой отсчитывается первое весеннее полнолуние.