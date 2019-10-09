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среда, 09 октября 2019 15:24

ПАСЕ обвинила депутата РФ в сливе информации

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ПАСЕ обвинила депутата РФ в сливе информации
Слуцкий в интервью российским СМИ нарушил правила конфиденциальности. Фото: gordonua.com

Парламентская асамблеся Совета Европы обвинила российского депутата Леонида Слуцкого в сливе информации российским СМИ.

Об этом сообщает "Голос Америки".

В официальном письме председателя Мониторингового комитета ПАСЕ Роберта Гейла, направленном главе российской делегации в ассамблее Петру Толстому говорится, что Слуцкий нарушил правила ассамблеи, перечислив в интервью российским СМИ содержание закрытого заседания комитета ПАСЕ.

"Слуцкий не только нарушил правила конфиденциальности, установленные комитетом, но и исказил порядок работы комитета, а также выступления других приглашенных для выступления участников заседания". Он назвал представителей оппозиции и общественных организаций России, участвовавших в слушаниях, "источниками кривозеркалля", которые "представляют довольно узкий слой гражданского общества и не отражают интересы большинства электората", - сообщается в письме.

Леонид Слуцкий находится под санкциями США и ЕС.

Заявление президента Франции Эммануэля Макрона о возврате российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы является циничным и лицемерным.

Возвращение страны-агрессора ослабит всю Европу, считает нардеп и бывший вице-президент ПАСЕ Владимир Арьев.

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