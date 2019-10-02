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"Ослабит всю Европу" - заявление Макрона о России жестко раскритиковали

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&quot;Ослабит всю Европу&quot; - заявление Макрона о России жестко раскритиковали
Президент Франции Эммануэль Макрона поддержал возвращение России в сессионный зал ПАСЕ. Фото - Укринформ

Заявление президента Франции Эммануэля Макрона по возврату российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы является циничным и лицемерным.

Возвращение страны-агрессора ослабит всю Европу, считает нардеп и бывший вице-президент ПАСЕ Владимир Арьев.

"Макрон не понимает, что с такой политикой европейцы смогут увидеть Россию от Владивостока до Лиссабона. Ведь союз хищника и травоядного всегда заканчивается обедом первого", - сказал политик, передает "Прямой".

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Подчеркнул, что президент Франции не должен подыгрывать агрессору, который захватывает чужие территории.

"Я вижу, что Макрон не сделал достаточных выводов из Второй мировой войны и попыток пасификации агрессора. Не стоит называть европейской страну, которая нападает на другие государства и захватывает чужие территории. Такая политика не приведет к тому, что Россия станет проевропейским государством. Но Европа станет слабее, если такие страны, как Франция, будут подыгрывать агрессору. А в ПАСЕ будут закрывать глаза на последствия такого поведения", - подчеркнул депутат.

Президент Франции Эммануэль Макрон поддержал возвращение России в сессионный зал ПАСЕ. Добавил, что это не означает прекращения урегулирования военных конфликтов в Европе и на Кавказе.

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