Ексспикер парламента заразился коронавирусом. Фото: Facebook

Народный депутат "Европейской солидарности" ексспикер парламента Андрей Парубий заболел коронавирусом и самоизолируется.

Об этом сам нардеп сообщил в Facebook.

"Получил положительный результат тест на короновирус. Сообщил об этом всем, с кем контактировал в последние дни. Чувствую себя хорошо, однако полностью самоизолируюсь", - написал Парубий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина предоставят вакцину от Covid-19 для 20% населения

Он также пожелал всем здоровья и максимального соблюдения мер безопасности.

За последние сутки в Украине обнаружили рекордное количество новых больных коронавирус - 13 357. Из них детей - 539, медработников - 673. Всего, по состоянию на утро 19 ноября, имеем 583510 лабораторно подтвержденных случая Covid-19. Из них 10 369 - летальные. За сутки умерла рекордное количество пациентов - 257.