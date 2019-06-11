Папа Римский высказался об Украине

Папа Франциск сказал, что пытается залечить раны пострадавших от конфликта украинцев. Фото: flickr.com/catholicism

Папа Римский Франциск заявил, что не забывает Украину.

Это было 10 июня на 92-й пленарной ассамблеи Совета организаций, помогающих восточным церквям (ROACO), пишет Vatican news.

"И не забываю об Украине, чтобы смогло достичь мир ее население. Его вызванные конфликтом раны я пытался облегчить благотворительной инициативой, которой способствовало много церковных организаций", - сказал он.

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Гуманитарная акция "Папа для Украины" продолжается два года. Она помогает пострадавшим от военных действий на востоке страны и внутренним переселенцам. На это выделили 16 млн евро - деньги являются пожертвованиями со всех католических храмах Европы и личным пожертвованием Папы из собственных фондов.

Папа Римский Франциск во время пасхальной мессы в Ватикане вспомнил Украину. Об этом сообщает Посольство Украины при Святом Престоле в Twitter.