Папа Римский поймал морское чудовище и спас человечество

Святой Сильвестр был 33 Папой Римским. Фото: pinterest.com

Православная церковь 15 января чтит память епископа Святого Сильвестра I. Он был 33 Папой Римским.

Родился в Риме в христианской семье. В 284 году Сильвестр принял сан священника. Христовым наместником на земле стал после смерти Папы Мелкияда в 314 году. При его правлении в Риме построили первобытный храм святого Петра и две церкви: Святого Креста и святого Лаврентия.

Существует легенда, что Сильвестр обратил в христианство императора Константина, являвшегося язычником. После того, как правитель приказал расправиться с верующими, он заболел проказой. В отчаянии император обратился к епископу, чтобы тот его исцелил.

Сильвестру удалось спасти Константина. За это император ввел привилегии для христиан, строил храмы и назначил святого Папой Римским.

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Еще одна легенда свидетельствует о том, что Святой Сильвестр уберег человечество от катастрофы: поймал библейского монстра - морского змея Левиафана. Католики веровали, что в 1000 году чудовище вырвется на свободу и тогда наступит конец света. Однако благодаря Сильвестру этого не произошло.

Во времена правления императора Диоклетиана начали гонения на христиан. Святого подвергли репрессиям за то, что он хоронил умерших мучеников.

Сегодня день ангела празднуют люди с именами Сергий, Юлия, Ульяна и Петр. В этот день нужно посетить церковь и молиться святому покровителю.