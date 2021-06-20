Папа Римский канонизирует одного из соучредителей Евросоюза

Папа Франциск планирует определить еще одного блаженного. Фото: Радио Свобода

Папа Римский Франциск признал "героическую добродетель" французского политика Робера Шумана, которого считают одним из отцов-основателей ЕС.

Такой статус является предпосылкой для получения в римско-католической церкви статуса блаженного, сообщает "Радио Ватикана".

С 1990 прихожане родной для Шумана епархии французского города Мец пытаются добиться его беатификации (признание блаженным). Они собрали несколько коробок документов, которые якобы свидетельствуют о его святости. Среди мотиваций было даже то, что франко-германские отношения после Второй мировой войны стали настоящим чудом.

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9 мая 1950 обнародовал "Декларацию Шумана" - план создания сообщества угля и стали с ФРГ и другими европейскими странами которая впоследствии стала зародышем Евросоюза.