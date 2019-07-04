Папа Франциск обсудит с Путиным Украину

4 июля папа Франциск проведет в Ватикане переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.
Главной темой переговоров должна стать Украина, сообщает Reuters.
Аргентинское агентство Tеlam сообщало, что будут обсуждать претензии Москвы к греко-католикам, которые активно поддерживают автокефалию Православной Церкви Украины.
Переговоры пройдут в официальной папской библиотеке в Апостольском дворце Ватикана.
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5 июля Франциск проведет переговоры с высшими иерархами УГКЦ. Обсудят церковную ситуацию в Украине.
Папа Римский Франциск заявил, что не забывает Украину. Это было 10 июня на 92-й пленарной ассамблеи Совета организаций, помогающих восточным церквям.
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