Папа Франциск обсудит с Путиным Украину

4 июля Франциск и Путин проведут переговоры. Фото: "Информатор"

4 июля папа Франциск проведет в Ватикане переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.

Главной темой переговоров должна стать Украина, сообщает Reuters.

Аргентинское агентство Tеlam сообщало, что будут обсуждать претензии Москвы к греко-католикам, которые активно поддерживают автокефалию Православной Церкви Украины.

Переговоры пройдут в официальной папской библиотеке в Апостольском дворце Ватикана.

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5 июля Франциск проведет переговоры с высшими иерархами УГКЦ. Обсудят церковную ситуацию в Украине.

Папа Римский Франциск заявил, что не забывает Украину. Это было 10 июня на 92-й пленарной ассамблеи Совета организаций, помогающих восточным церквям.