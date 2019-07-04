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четверг, 04 июля 2019 12:16

Папа Франциск обсудит с Путиным Украину

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Папа Франциск обсудит с Путиным Украину
4 июля Франциск и Путин проведут переговоры. Фото: "Информатор"

4 июля папа Франциск проведет в Ватикане переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.

Главной темой переговоров должна стать Украина, сообщает Reuters.

Аргентинское агентство Tеlam сообщало, что будут обсуждать претензии Москвы к греко-католикам, которые активно поддерживают автокефалию Православной Церкви Украины.

Переговоры пройдут в официальной папской библиотеке в Апостольском дворце Ватикана.

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5 июля Франциск проведет переговоры с высшими иерархами УГКЦ. Обсудят церковную ситуацию в Украине.

Папа Римский Франциск заявил, что не забывает Украину. Это было 10 июня на 92-й пленарной ассамблеи Совета организаций, помогающих восточным церквям.

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Дата
04
июля

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Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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