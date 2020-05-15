Пандемия показала рыхлость властной системы на всех уровнях - философ

 
Ексклюзивы
1/5
Зеленский считает себя дрессировщиком. Но может оказаться в одной клетке с олигархами
Зеленский считает себя дрессировщиком. Но может оказаться в одной клетке с олигархами
Просмотров: 414
Подлинность такси проверят с помощью системы автофиксации
Подлинность такси проверят с помощью системы автофиксации
Просмотров: 396
Для чего Зеленскому Саакашвили
Для чего Зеленскому Саакашвили
1 Просмотров: 2277
"Дергаются. Нет ответа - куда движется страна" - дали характеристику власти Зеленского
"Дергаются. Нет ответа - куда движется страна" - дали характеристику власти Зеленского
Просмотров: 1386
Конкуренция выросла: украинцы согласны на меньшие зарплаты, лишь бы работать
Конкуренция выросла: украинцы согласны на меньшие зарплаты, лишь бы работать
Просмотров: 909
Примерно каждые четыре года создают очередную партию мэров - Рахманин
Примерно каждые четыре года создают очередную партию мэров - Рахманин
Просмотров: 153
Хуже наверное писали только при Азарове - экономист о программе правительства Шмыгаля
Хуже наверное писали только при Азарове - экономист о программе правительства Шмыгаля
Просмотров: 1746
Зеленский повторяет ошибку предшественника. Минские соглашения надо отменять
Зеленский повторяет ошибку предшественника. Минские соглашения надо отменять
Просмотров: 1044
Бензин будет дешевым несколько месяцев после карантина
Бензин будет дешевым несколько месяцев после карантина
Просмотров: 2367
Как изменятся цены на АЗС в мае
Как изменятся цены на АЗС в мае
Просмотров: 5886
Фото
Все фото
5
17
10
4
6
&quot;Азбука карантина&quot; иллюстрирует шутки о жизни в самоизоляции
"Азбука карантина" иллюстрирует шутки о жизни в самоизоляции
День памяти жертв политических репрессий: президент принял участие в мероприятиях
День памяти жертв политических репрессий: президент принял участие в мероприятиях
На Януковича &quot;напал&quot; венок
На Януковича "напал" венок
В Украине отметят День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа – перечень мероприятий
В Украине отметят День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа – перечень мероприятий
6 лет после Революции достоинства: беркутовцы стали героями музея
6 лет после Революции достоинства: беркутовцы стали героями музея
Видео
Все видео
Показали, как украинские вертолетчики учатся уничтожать вражеские танки
Показали, как украинские вертолетчики учатся уничтожать вражеские танки
Элитный киевский клуб забыл о карантине и устроил пирушку
Элитный киевский клуб забыл о карантине и устроил пирушку
Можно хорошо рассмотреть: создали яркую модель коронавируса
Можно хорошо рассмотреть: создали яркую модель коронавируса
Перепутала газ с тормозом - сотрудница автомойки чуть не утопила Nissan в озере
Перепутала газ с тормозом - сотрудница автомойки чуть не утопила Nissan в озере
Алкоголь по часам и новогодние застолья с лимонадом: ввели "сухой закон"
Алкоголь по часам и новогодние застолья с лимонадом: ввели "сухой закон"
Интервью
1/5
"Из команды Петракова могут вырасти более десяти футболистов, которые будут стоить 20-30 миллионов евро"
"Из команды Петракова могут вырасти более десяти футболистов, которые будут стоить 20-30 миллионов евро"
Просмотров: 801
Бензин будет дешевым несколько месяцев после карантина
Бензин будет дешевым несколько месяцев после карантина
Просмотров: 2367
Дефицит Пенсионного фонда никуда не исчезнет - экономист объяснил, когда в Украине вырастут пенсии
Дефицит Пенсионного фонда никуда не исчезнет - экономист объяснил, когда в Украине вырастут пенсии
1 Просмотров: 3357
"В "Карпатах" мне не хватило времени. Но готов опять работать в Украине"
"В "Карпатах" мне не хватило времени. Но готов опять работать в Украине"
Просмотров: 801
Флаг победы - российский фейк. "Знаменосцы" не штурмовали Рейхстаг
Флаг победы - российский фейк. "Знаменосцы" не штурмовали Рейхстаг
2 Просмотров: 4203
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
17 мая 2020
Просмотров: 171
Пристосувалися
"Ми не відкриємося після карантину, бо не маємо, чим заплатити за оренду", – попереджає у Viber-групі власниця магазину іграшок, де раніше я ...
воскресенье, 17 мая 2020 20:23

Пандемия показала рыхлость властной системы на всех уровнях - философ

  Комментировать
Пандемия показала рыхлость властной системы на всех уровнях - философ
Евгений Быстрицкий: чиновники слишком быстро меняются. Это ошибка. Мол, увольнять министров, пока не получат идеальное правительство. Вместо этого правительство становится ситуативным Фото: Тарас Подолян

Пандемия должна дать толчок для реформ. И не только в медицинской системе.

Об этом в интервью журналу "Країна" рассказал философ Евгений Быстрицкий.

"Реформирования требует административная вертикаль власти. В условиях карантина не все регионы адекватно реагируют на сигналы из Киева. Более того, пример депутата Тищенко показал, что надо наладить и администрирование собственной фракции. Рыхлость ощущается на всех уровнях. Это связано, в частности, тем, что чиновники слишком быстро меняются. Это ошибка. Мол, увольнять министров, пока не получат идеальное правительство. Вместо этого правительство становится ситуативным", - объясняет эксперт.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На фоне эпидемии власти могут отказаться от вопроса войны и мира - философ

По его словам, сейчас нужна стабилизация и системность.

"Это напрямую зависит от Зеленского. Имеет ли он видение и политическую волю для этих реформ? Мне нравится пример управления канцлером Германии госпожой Ангелой Меркель. Она создает условия, платформу для дискуссии. Задает планку, однако не пытается что-то единолично или авторитарно продвигать. На уровне обсуждений под ее руководством производится общая позиция. Это проявление настоящего демократического лидерства", - добавляет философ.

Полное интервью с Евгением Быстрицким читайте в журнале "Країна".

С 11 мая ослабили карантин. В частности позволили прогулки в парках, работу салонов красоты, террас заведений общественного питания.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Пандемия показала рыхлость властной системы на всех уровнях - философ». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
17
мая

На Януковича "напал" венок

Самое читаемое
Секс-символ страны: фото горячей датской пловчихи
Секс-символ страны: фото горячей датской пловчихи
11
 1 Просмотров: 27495
Усик и Ломаченко являются агентами Кремля - бывшая чемпионка мира по кикбоксингу
Усик и Ломаченко являются агентами Кремля - бывшая чемпионка мира по кикбоксингу
 5 Просмотров: 21168
Онкобольную Анастасию Заворотнюк больше не лечать
Онкобольную Анастасию Заворотнюк больше не лечать Просмотров: 13662
Модель в оранжевом бикини показала аппетитные ягодицы
Модель в оранжевом бикини показала аппетитные ягодицы
4
 Просмотров: 9451
Гороскоп на выходные: астролог ошеломила прогнозом
Гороскоп на выходные: астролог ошеломила прогнозом
 Просмотров: 8100
Общество
Карантин: разрешили работу стоматологии
Карантин: разрешили работу стоматологии Просмотров: 63
Гороскоп на 18-24 мая: в какие дни дела пойдут лучше
Гороскоп на 18-24 мая: в какие дни дела пойдут лучше
 Просмотров: 126
Показали, как украинские вертолетчики учатся уничтожать вражеские танки
Показали, как украинские вертолетчики учатся уничтожать вражеские танки
 Просмотров: 198
Разыскивают подозреваемого в деле об убийствах на Майдане
Разыскивают подозреваемого в деле об убийствах на Майдане 1 Просмотров: 324
"Азбука карантина" иллюстрирует шутки о жизни в самоизоляции
"Азбука карантина" иллюстрирует шутки о жизни в самоизоляции
5
 Просмотров: 288
Больше всего комментируют
5
Усик и Ломаченко являются агентами Кремля - бывшая чемпионка мира по кикбоксингу
3
В ЛНР опозорились с учебником истории
3
Внучка Муссолини прокомментировала отмену украинских санкций
2
Блокировка российских сайтов: МИД РФ призывает к международной реакции против Украины
1
Зеленский снял санкции с внучки Муссолини
Голосов: 51331
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua