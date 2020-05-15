Пандемия показала рыхлость властной системы на всех уровнях - философ

Евгений Быстрицкий: чиновники слишком быстро меняются. Это ошибка. Мол, увольнять министров, пока не получат идеальное правительство. Вместо этого правительство становится ситуативным Фото: Тарас Подолян

Пандемия должна дать толчок для реформ. И не только в медицинской системе.

Об этом в интервью журналу "Країна" рассказал философ Евгений Быстрицкий.

"Реформирования требует административная вертикаль власти. В условиях карантина не все регионы адекватно реагируют на сигналы из Киева. Более того, пример депутата Тищенко показал, что надо наладить и администрирование собственной фракции. Рыхлость ощущается на всех уровнях. Это связано, в частности, тем, что чиновники слишком быстро меняются. Это ошибка. Мол, увольнять министров, пока не получат идеальное правительство. Вместо этого правительство становится ситуативным", - объясняет эксперт.

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По его словам, сейчас нужна стабилизация и системность.

"Это напрямую зависит от Зеленского. Имеет ли он видение и политическую волю для этих реформ? Мне нравится пример управления канцлером Германии госпожой Ангелой Меркель. Она создает условия, платформу для дискуссии. Задает планку, однако не пытается что-то единолично или авторитарно продвигать. На уровне обсуждений под ее руководством производится общая позиция. Это проявление настоящего демократического лидерства", - добавляет философ.

Полное интервью с Евгением Быстрицким читайте в журнале "Країна".

С 11 мая ослабили карантин. В частности позволили прогулки в парках, работу салонов красоты, террас заведений общественного питания.