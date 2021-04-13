Пандемия Covid-19 привела к росту безработицы, бедности и спроса на наркотики - ООН

В ООН сообщили печальную статистику последствий пандемии. Фото: Корреспондент

Пандемия коронавиуса привела к росту бедности, безработицы и спроса на наркотики

На сегодняшний день число наркопотребителей в мире достигло 269 млн человек, говорилось на 64-ой сессия Комиссии по наркотическим средствам, сообщается на сайте ООН.

Президент Международного комитета по контролю над наркотиками Корнелис де Йонхере заявил, что спрос на наркотики растет во всем мире. Сегодня серьезной проблемой по-прежнему является смертность от передозировки метамфетамина и синтетических опиоидов. На рынке появляется все больше новых психоактивных веществ, содержащих неконтролируемые химикаты, исходные вещества пре-прекурсоры, альтернативные контролируемым.

"Эти новые реалии подтверждают необходимость совместных глобальных действий: мы надеемся, что на этой сессии Комиссии мы сможем добиться в этом прогресса", – подчеркнул председатель Комитета.

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Сотни британских студентов начали заниматься проституцией или продажей своих эротических фото и видео через соцсеть OnlyFans, потому пандемия заставила закрыть магазины и пабы, что привело к исчезновению их традиционной работы с частичной занятостью.