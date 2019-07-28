Памятник УПА облили краской

Полиция Харькова сообщила об осквернении памятника Украинской повстанческой армии в Молодежном парке утром 28 июля.

Место осмотрела следственно-оперативная группа Киевского отдела полиции. Полицейские установили, что преступники залили красной краской памятный знак, установленный в честь погибших воинов УПА.

Автор: npu.gov.ua В Харькове повредили памятник УПА

Следователи открыли уголовное производство за хулиганство. Злоумышленникам грозит наказание до 5 лет лишения свободы. Сейчас работают над установлением их личностей.

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В Харькове активисты свалили памятник советскому полководцу Георгию Жукову. Вместо бюста они установили на постаменте флаг Украины. Сам бюст начали разбивать молотками и топорами. На спине Жукова сделали надпись "Палач".