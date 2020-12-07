Оживают рождественские истории - стартовала выставка новогодних украшений

В Киеве началась ежегодная выставка новогодних игрушек.
На ней представлены более полутысячи елочных украшений от четырех десятков мастеров со всей Украины, сообщили в сюжете ТСН.
На выставке можно увидеть стеклянные, ватные, вязаные и даже сладкие украшения. Все они созданы вручную. Наиболее популярными сейчас являются ватные игрушки. Стоимость таких украшений доходит до 1500 грн.
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За время работы выставки ее посетили несколько сотен человек. Среди посетителей взрослые и дети, влюбленные пары, которые устраивают себе свидание.
На Клавдиевской фабрике елочных украшений изготавливали новогодние игрушки с логотипом армии России. После огласки новогодние игрушки для российской армии уничтожили.
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